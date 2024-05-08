В Херсонской области боец ВСУ сбил с ПЗРК "Игла" российскую крылатую ракету
Категория
Украина
Дата публикации

В Херсонской области боец ВСУ сбил с ПЗРК "Игла" российскую крылатую ракету

Воздушное командование "Юг"
Боец
Читати українською

Российская ракета, летевшая на Херсонскую область, ликвидирована из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла".

Боец ВСУ сбил с ПЗРК "Игла" российскую ракету

Стрелок-зенитчик Херсонской зенитной ракетной бригады уничтожил российскую крылатую ракету в небе на юге Украины на рассвете 8 мая.

Об этом сообщила служба по связям с общественностью воздушного командования "Юг".

Стрелок-зенитчик одной из мобильных огневых групп Херсонской зенитной ракетной бригады Алексей попал во вражескую воздушную цель из переносного зенитного ракетного комплекса "Игла".

Получили информацию об атаке противника и немедленно начали вести визуальное наблюдение. Вместе с командиром расчета и наводчиком использовали тепловизоры, применили лазерную указку и быстро поймали российскую ракету на прицел. В небе в это время уже светало, а в такие моменты поймать вражескую крылатую ракету сложнее, ее менее заметно.

Военный добавил, что внимательно сделал накол и нажал вдогонку. Цель была уничтожена, вражеская крылатая ракета взорвалась в воздухе.

С начала полномасштабного вторжения России это уже вторая крылатая ракета, которую Алексей сумел сбить с переносного зенитного ракетного комплекса "Игла". В армию он вернулся после мобилизации. Ранее в 2016-2020 годах воин принимал участие в АТО и операции Объединенных сил. Имеет ряд наград и знаков отличия.

4 ракеты РФ за два дня сбил украинский боец

Воин Ярослав из зенитной ракетной бригады имени гетмана Филиппа Орлика воздушного командования "Юг" за два дня сбил четыре крылатых ракеты с ПЗРК "игла".

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Через два дня массированного ракетного обстрела Украины 10 и 11 октября Ярослав уничтожил четыре крылатых ракеты окупантов точными выстрелами из ПЗРК "Игла".

Ярослав поделился, что во время пуска всегда испытывает волнение. Однако он отметил, что главное — это результат.

Ведь несбитая крылатая ракета может натворить беды. Чувство ответственности помогает справиться с тревогой и уверенно с холодным умом произвести запуск ракеты. Вышел, поймал цель, сопровождал, нажал спуск — ракета вышла. И быстро перезаряжаешь ПЗРК! Отсоединил пусковой механизм, подсоединил его к следующей "трубе" и продолжаю работать по целям.

В Воздушных силах отметили, что воина за меткость и профессионализм достойно отметит военное руководство.

Ярослав — защитник! Будь, как Ярослав! — написали Воздушные силы ВСУ.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Латвия обещает передать Украине все свои ПЗРК Stinger
Латвия обещает передать Украине все свои ПЗРК Stinger
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Киевской области нашли ракету от ПЗРК
В Киевской области нашли ракету от ПЗРК
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Болгария предоставит Украине ПЗРК и зенитные ракеты — принято решение
Парлмаент Болгарии

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?