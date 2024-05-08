В Херсонской области боец ВСУ сбил с ПЗРК "Игла" российскую крылатую ракету

Российская ракета, летевшая на Херсонскую область, ликвидирована из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла".
Боец ВСУ сбил с ПЗРК "Игла" российскую ракету
Стрелок-зенитчик Херсонской зенитной ракетной бригады уничтожил российскую крылатую ракету в небе на юге Украины на рассвете 8 мая.
Об этом сообщила служба по связям с общественностью воздушного командования "Юг".
Стрелок-зенитчик одной из мобильных огневых групп Херсонской зенитной ракетной бригады Алексей попал во вражескую воздушную цель из переносного зенитного ракетного комплекса "Игла".
Военный добавил, что внимательно сделал накол и нажал вдогонку. Цель была уничтожена, вражеская крылатая ракета взорвалась в воздухе.
С начала полномасштабного вторжения России это уже вторая крылатая ракета, которую Алексей сумел сбить с переносного зенитного ракетного комплекса "Игла". В армию он вернулся после мобилизации. Ранее в 2016-2020 годах воин принимал участие в АТО и операции Объединенных сил. Имеет ряд наград и знаков отличия.
4 ракеты РФ за два дня сбил украинский боец
Воин Ярослав из зенитной ракетной бригады имени гетмана Филиппа Орлика воздушного командования "Юг" за два дня сбил четыре крылатых ракеты с ПЗРК "игла".
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Через два дня массированного ракетного обстрела Украины 10 и 11 октября Ярослав уничтожил четыре крылатых ракеты окупантов точными выстрелами из ПЗРК "Игла".
Ярослав поделился, что во время пуска всегда испытывает волнение. Однако он отметил, что главное — это результат.
В Воздушных силах отметили, что воина за меткость и профессионализм достойно отметит военное руководство.
Ярослав — защитник! Будь, как Ярослав! — написали Воздушные силы ВСУ.
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