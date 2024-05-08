В Херсонской области боец ВСУ сбил с ПЗРК "Игла" российскую крылатую ракету

Боец ВСУ сбил с ПЗРК "Игла" российскую ракету

Стрелок-зенитчик Херсонской зенитной ракетной бригады уничтожил российскую крылатую ракету в небе на юге Украины на рассвете 8 мая.

Об этом сообщила служба по связям с общественностью воздушного командования "Юг".

Стрелок-зенитчик одной из мобильных огневых групп Херсонской зенитной ракетной бригады Алексей попал во вражескую воздушную цель из переносного зенитного ракетного комплекса "Игла".

Получили информацию об атаке противника и немедленно начали вести визуальное наблюдение. Вместе с командиром расчета и наводчиком использовали тепловизоры, применили лазерную указку и быстро поймали российскую ракету на прицел. В небе в это время уже светало, а в такие моменты поймать вражескую крылатую ракету сложнее, ее менее заметно. Поделиться

Военный добавил, что внимательно сделал накол и нажал вдогонку. Цель была уничтожена, вражеская крылатая ракета взорвалась в воздухе.

С начала полномасштабного вторжения России это уже вторая крылатая ракета, которую Алексей сумел сбить с переносного зенитного ракетного комплекса "Игла". В армию он вернулся после мобилизации. Ранее в 2016-2020 годах воин принимал участие в АТО и операции Объединенных сил. Имеет ряд наград и знаков отличия.

4 ракеты РФ за два дня сбил украинский боец

Воин Ярослав из зенитной ракетной бригады имени гетмана Филиппа Орлика воздушного командования "Юг" за два дня сбил четыре крылатых ракеты с ПЗРК "игла".

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Через два дня массированного ракетного обстрела Украины 10 и 11 октября Ярослав уничтожил четыре крылатых ракеты окупантов точными выстрелами из ПЗРК "Игла".

Ярослав поделился, что во время пуска всегда испытывает волнение. Однако он отметил, что главное — это результат.

Ведь несбитая крылатая ракета может натворить беды. Чувство ответственности помогает справиться с тревогой и уверенно с холодным умом произвести запуск ракеты. Вышел, поймал цель, сопровождал, нажал спуск — ракета вышла. И быстро перезаряжаешь ПЗРК! Отсоединил пусковой механизм, подсоединил его к следующей "трубе" и продолжаю работать по целям. Поделиться

В Воздушных силах отметили, что воина за меткость и профессионализм достойно отметит военное руководство.