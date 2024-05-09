Друг Михайла загинув під час обстрілу

Михайло Воловиков отримав поранення просто напередодні Нового року — 31 грудня. Під час атаки хлопчик разом із другом саме обідав у кафе. Діти швидко забігли у службове приміщення, проте уламки прошили стіни.

Осколки потрапили Михайликові прямо в голову. Його 11-річний друг загинув на місці.

Першу хірургічну допомогу Михайлові надавали херсонські лікарі, а миколаївські — виконали операцію з видалення уламків роздробленого черепа. Однак осколок міни в головному мозку дитини надто глибоко заліг, тож лікарі залишили його.

Ліва частина тіла дитини була паралізована

Коли Михайло опритомнів, виявилося, що ліва частина його тіла повністю паралізована — знерухомлені рука, нога і пів обличчя. Перші кроки хлопчик зміг зробити лише через місяць після поранення.

Після кількох місяців щоденної реабілітації він почав підіймати ліву руку та більш впевнено пересуватися.

Однак згодом у хлопчика почалися судомні напади. Однією з імовірних причин міг бути той самий уламок у мозку. Батьки Михайлика вирішили не чекати ще гірших ускладнень і почали шукати лікарів, які візьмуться за складну операцію.

Медики пояснили, що завдання буде надважке: уламок зупинився недалеко від ділянки, яка контролює рухи всієї лівої частини тіла. Потрібно було знайти та видалити маленький шматочок металу на глибині 5 см у мозку та ще й у дуже вузькій зоні.

Це приблизно як шукати голку в копиці сіна — пояснив дитячий нейрохірург Михайо Ловга. Поширити

Лікарі змогли безпечно дістатися ділянки, де заліг уламок, під контролем мікроскопа та системи нейромоніторингу.

Через кілька днів після операції хлопчик прийшов до себе

Під час операції не тільки дістали уламок, а й закрили відсутню частину черепа титановою пластиною.

З полегшенням рідні Михайлика та медики могли видихнути лише через кілька днів після операції, коли хлопчик опритомнів.

Ось тепер уже можна говорити про успішність втручання: рухові функції не погіршилися. Попереду у Михайлика тривале відновлення. Аби покращити рухові функції, з хлопчиком і далі займаються фізичні терапевти. Водночас спеціалісти нашого Центру ментального здоров'я намагаються поліпшити психічний стан дитини, — розповіли в лікарні. Поширити

Після пережитого в Михайлика розвинулися страхи та тривога: він мало говорить, проявляє уникаючу поведінку та боїться відходити від мами.