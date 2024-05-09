Нейрохирурги Первого медицинского объединения Львова успешно удалили обломок мины длиной 8 миллиметров из головного мозга 9-летнего мальчика.
Друг Михаила погиб во время обстрела
Михаил Воловиков получил ранения прямо в канун Нового года - 31 декабря. Во время атаки мальчик вместе с другом как раз обедал в кафе. Дети быстро забежали в служебное помещение, но обломки прошили стены.
Осколки попали Михаилу прямо в голову. Его одиннадцатилетний друг погиб на месте.
Первую хирургическую помощь Михаилу оказывали херсонские врачи, а николаевские выполнили операцию по удалению обломков раздробленного черепа. Однако осколок мины в головном мозге ребенка слишком глубоко залег, поэтому врачи оставили его.
Левая часть тела ребенка была парализована
Когда Михаил пришел в себя, оказалось, что левая часть его тела полностью парализована — обездвиженная рука, нога и пол лица. Первые шаги мальчик смог сделать только спустя месяц после ранения.
После нескольких месяцев ежедневной реабилитации он начал поднимать левую руку и более уверенно передвигаться.
Однако впоследствии у мальчика начались судорожные приступы. Одной из вероятных причин мог быть тот же обломок в мозгу. Родители Миши решили не ждать еще худших осложнений и начали искать врачей, которые приступят к сложной операции.
Медики объяснили, что задача будет сверхтяжелой: обломок остановился недалеко от участка, контролирующего движения всей левой части тела. Нужно было найти и удалить маленький кусочек металла на глубине 5 см в мозгу и в очень узкой зоне.
Врачи смогли безопасно добраться до участка, где залег обломок, под контролем микроскопа и системы нейромониторинга.
Через несколько дней после операции мальчик пришел к себе
Во время операции не только достали обломок, но и закрыли недостающую часть черепа титановой пластиной.
С облегчением родные Миши и медики могли выдохнуть только через несколько дней после операции, когда мальчик пришел в себя.
После пережитого у Миши развились страхи и тревога: он мало говорит, проявляет избегающее поведение и боится отходить от мамы.
Больше по теме
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-