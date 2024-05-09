Друг Михаила погиб во время обстрела

Михаил Воловиков получил ранения прямо в канун Нового года - 31 декабря. Во время атаки мальчик вместе с другом как раз обедал в кафе. Дети быстро забежали в служебное помещение, но обломки прошили стены.

Осколки попали Михаилу прямо в голову. Его одиннадцатилетний друг погиб на месте.

Первую хирургическую помощь Михаилу оказывали херсонские врачи, а николаевские выполнили операцию по удалению обломков раздробленного черепа. Однако осколок мины в головном мозге ребенка слишком глубоко залег, поэтому врачи оставили его.

Левая часть тела ребенка была парализована

Когда Михаил пришел в себя, оказалось, что левая часть его тела полностью парализована — обездвиженная рука, нога и пол лица. Первые шаги мальчик смог сделать только спустя месяц после ранения.

После нескольких месяцев ежедневной реабилитации он начал поднимать левую руку и более уверенно передвигаться.

Однако впоследствии у мальчика начались судорожные приступы. Одной из вероятных причин мог быть тот же обломок в мозгу. Родители Миши решили не ждать еще худших осложнений и начали искать врачей, которые приступят к сложной операции.

Медики объяснили, что задача будет сверхтяжелой: обломок остановился недалеко от участка, контролирующего движения всей левой части тела. Нужно было найти и удалить маленький кусочек металла на глубине 5 см в мозгу и в очень узкой зоне.

Это примерно как искать иглу в стоге сена – объяснил детский нейрохирург Михаил Ловга. Поделиться

Врачи смогли безопасно добраться до участка, где залег обломок, под контролем микроскопа и системы нейромониторинга.

Через несколько дней после операции мальчик пришел к себе

Во время операции не только достали обломок, но и закрыли недостающую часть черепа титановой пластиной.

С облегчением родные Миши и медики могли выдохнуть только через несколько дней после операции, когда мальчик пришел в себя.

Вот теперь уже можно говорить об успешности вмешательства: двигательные функции не ухудшились. Впереди у Миши длительное восстановление. Чтобы улучшить двигательные функции, с мальчиком продолжают заниматься физические терапевты. В то же время, специалисты нашего Центра ментального здоровья пытаются улучшить психическое состояние ребенка, — рассказали в больнице. Поделиться

После пережитого у Миши развились страхи и тревога: он мало говорит, проявляет избегающее поведение и боится отходить от мамы.