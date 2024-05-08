Российские оккупанты пытаются снова захватить остров Нестрига на Херсонщине

Российские военные пытались атаковать остров Нестрига в Херсонской области и для штурма использовали гидроцикл.

Россияне штурмовали остров Нестрига на гидроцикле

Подразделения армии РФ тщетно хотят снова захватить остров Нестрига.

Об этом заявил начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

Они уже гидроцикл применили, это что-то новенькое. Но это им тоже не помогло. Количество людей в русской форме с загаром синего цвета на берегу этого острова только растет, потому что они вынуждены штурмовые действия проводить из воды, а это открытое место и там это гораздо сложнее. Дмитрий Плетенчук Начальник ЦСК Сил обороны Юга

Также Плетенчук отметил, что не исключено, что враг будет повторять и усиливать попытки штурма благодаря увеличению единиц техники.

Потому что для них это и в пропагандистском смысле утрата, и в тактическом. Потому что это правый берег. И они хотят такой маленький плацдарм там. Поделиться

В то же время, начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга добавил, что захватчики обстреливают КАБами населенные пункты правобережья Херсонщины. По его словам, "ситуация там сложная, но контролируемая".

ВСУ отразили 2 атаки армии РФ на остров Нестрига

Армия РФ не оставляет попыток вернуть под свой контроль остров Нестрига в Херсонской области.

Об этом сообщил начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

30 апреля они утром уже два штурма совершали на Нестригу, и оба неудачно. Отступили с потерями впустую. Это последний остров от Велетенского — это район н.п. Гигантское и Кизомис, недалеко от них. Фактически это последний остров перед устьем реки.

По его словам, для Украины важно оградить эту территорию от возможных диверсантов и возможных вылазок оккупантов. Это и удалось сделать посредством деоккупации острова.