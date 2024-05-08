Російські окупанти намагаються знову захопити острів Нестрига на Херсонщині

Російські військові намагалися атакувати острів Нестрига на Херсонщині та для штурму використовували гідроцикл.

Росіяни штурмували острів Нестрига на гідроциклі

Підрозділи армії РФ марно хочуть знову захопити острів Нестрига.

Про це заявив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

Вони вже гідроцикл застосували, це щось новеньке. Але це їм так само не допомогло. Кількість людей в російській формі із засмагою синього кольору на березі цього острова лише зростає, тому що вони вимушені штурмові дії проводити з води, а це відкрита місцина і там це набагато складніше. Дмитро Плетенчук Начальник ЦСК Сил оборони Півдня

Також Плетенчук зазначив, не виключено, що ворог повторюватиме й посилюватиме спроби штурму завдяки збільшенню одиниць техніки.

Тому що для них це і в пропагандистському сенсі втрата, і в тактичному. Тому що це правий берег. І вони собі хочуть такий собі маленький плацдарм там. Поширити

Водночас начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня додав, що загарбники обстрілюють КАБами населені пункти правобережжя Херсонщини. За його словами, "ситуація там складна, але контрольована".

ЗСУ відбили 2 атаки армії РФ на острів Нестрига

Армія РФ не полишає спроб повернути під свій контроль острів Нестрига на Херсонщині.

Про це повідомив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

30 квітня вони вранці вже два штурми здійснювали на Нестригу, і обидва невдало. Відступили з втратами марно. Це останній острів від Велетенського — це район н.п. Велетенське та Кізомис, недалеко від них. Фактично це останній острів перед гирлом річки.

За його словами, для України важливо захистити цю територію від можливих диверсантів та можливих вилазок окупантів. Це і вдалося зробити за допомогою деокупації острова.