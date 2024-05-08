Російські окупанти намагаються знову захопити острів Нестрига на Херсонщині

Російські військові намагалися атакувати острів Нестрига на Херсонщині та для штурму використовували гідроцикл.
Росіяни штурмували острів Нестрига на гідроциклі
Підрозділи армії РФ марно хочуть знову захопити острів Нестрига.
Про це заявив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.
Також Плетенчук зазначив, не виключено, що ворог повторюватиме й посилюватиме спроби штурму завдяки збільшенню одиниць техніки.
Водночас начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня додав, що загарбники обстрілюють КАБами населені пункти правобережжя Херсонщини. За його словами, "ситуація там складна, але контрольована".
ЗСУ відбили 2 атаки армії РФ на острів Нестрига
Армія РФ не полишає спроб повернути під свій контроль острів Нестрига на Херсонщині.
Про це повідомив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.
30 квітня вони вранці вже два штурми здійснювали на Нестригу, і обидва невдало. Відступили з втратами марно. Це останній острів від Велетенського — це район н.п. Велетенське та Кізомис, недалеко від них. Фактично це останній острів перед гирлом річки.
За його словами, для України важливо захистити цю територію від можливих диверсантів та можливих вилазок окупантів. Це і вдалося зробити за допомогою деокупації острова.
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