Армия РФ нанесла авиаудар по Херсонщине. Есть погибшие
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ нанесла авиаудар по Херсонщине. Есть погибшие

Александр Прокудин / Херсонская ОВА
Херсонщина
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Утром 16 мая оккупационные войска РФ совершили авиаудар по населенному пункту Высокое Бериславского района.

В результате обстрела Херсонщины погиб мужчина

Об авиаударе по селу сообщил начальник Херсонской ОВ Александр Прокудин.

Российская авиация продолжает "кошмарить" Херсонщину. Сегодня враг нанес авиаудара по селу Высокое на Бериславщине. Из-за "прилетов" повреждено здание магазина, два частных дома, а также уничтожен автомобиль. Травмы, несовместимые с жизнью, получил мужчина. Примерно погибшему было 45 лет. Мои соболезнования родным.

Александр Прокудин

Александр Прокудин

Начальник Херсонской ОВА

Еще один 39-летний мужчина получил тяжелые ранения - взрывную травму, ранение глаза и предплечье. У 71-летней женщины медики диагностировали контузию. Также в больницу доставили двоих мужчин, 1983 и 1961 годов рождения.

Медики проводят обследование и оказывают помощь пострадавшим.

В прокуратуре добавили, что оккупанты обстреляли село около 11:10. Госпитализированы три из четырех пострадавших.

При процессуальном руководстве Бериславской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, что связано с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины), — сообщили прокуроры.

В течение суток в Херсонской области из-за агрессии РФ ранены 19 человек

Под вражескими обстрелами находились четыре населенных пункта.

Были зафиксированы попадания в образовательные и медицинские учреждения, в том числе — детский сад, админздание. Избиты хозяйственная постройка и 9 частных автомобилей.

За прошедшие сутки под вражеским огнем находились Михайловка, Антоновка и Станислав. Также враг ударил авиационными бомбами по Херсону.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе повреждены 12 многоэтажек и 11 частных домов, сообщил Александр Прокудин.

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