Утром 16 мая оккупационные войска РФ совершили авиаудар по населенному пункту Высокое Бериславского района.
В результате обстрела Херсонщины погиб мужчина
Об авиаударе по селу сообщил начальник Херсонской ОВ Александр Прокудин.
Еще один 39-летний мужчина получил тяжелые ранения - взрывную травму, ранение глаза и предплечье. У 71-летней женщины медики диагностировали контузию. Также в больницу доставили двоих мужчин, 1983 и 1961 годов рождения.
Медики проводят обследование и оказывают помощь пострадавшим.
В прокуратуре добавили, что оккупанты обстреляли село около 11:10. Госпитализированы три из четырех пострадавших.
В течение суток в Херсонской области из-за агрессии РФ ранены 19 человек
Под вражескими обстрелами находились четыре населенных пункта.
Были зафиксированы попадания в образовательные и медицинские учреждения, в том числе — детский сад, админздание. Избиты хозяйственная постройка и 9 частных автомобилей.
За прошедшие сутки под вражеским огнем находились Михайловка, Антоновка и Станислав. Также враг ударил авиационными бомбами по Херсону.
Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе повреждены 12 многоэтажек и 11 частных домов, сообщил Александр Прокудин.
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