В результаті обстрілу Херсонщини загинув чоловік

Про авіаудар по селу повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Російська авіація продовжує “кошмарити” Херсонщину. Сьогодні ворог завдав авіаудару по селу Високе, що на Бериславщині. Через “прильоти” пошкоджено будівлю магазину, два приватні будинки, а також знищено автомобіль. Травми, несумісні з життям, отримав чоловік. Орієнтовно, загиблому було 45 років. Мої співчуття рідним. Олександр Прокудін Начальник Херсонської ОВА

Ще один 39 — річний чоловік отримав важкі поранення — вибухову травму, поранення ока та передпліччя. У 71-річної жінки медики діагностували контузію. Також до лікарні доставили двох чоловіків, 1983 та 1961 років народження.

Медики проводять обстеження та надають допомогу потерпілим.

У прокуратурі додали, що окупанти обстріляли село біля 11:10. Госпіталізовані троє із чотирьох постраждалих.

За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано із умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України), — повідомили прокурори. Поширити

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Під ворожими обстрілами перебували чотири населені пункти.

Були зафіксовані влучання в освітні та медичний заклад, в тому числі — дитячий садок, адмінбудівлю. Побиті господарська споруда та 9 приватних автомобілів.

Минулої доби під ворожим вогнем перебували Михайлівка, Антонівка та Станіслав. Також ворог вдарив авіаційними бомбами по Херсону.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 12 багатоповерхівок та 11 приватних будинків — повідомив Олександр Прокудін.