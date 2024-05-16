Зранку 16 травня окупаційні війська РФ скоїли авіаудар по населеному пункту Висооке Бериславського району.
В результаті обстрілу Херсонщини загинув чоловік
Про авіаудар по селу повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Ще один 39 — річний чоловік отримав важкі поранення — вибухову травму, поранення ока та передпліччя. У 71-річної жінки медики діагностували контузію. Також до лікарні доставили двох чоловіків, 1983 та 1961 років народження.
Медики проводять обстеження та надають допомогу потерпілим.
У прокуратурі додали, що окупанти обстріляли село біля 11:10. Госпіталізовані троє із чотирьох постраждалих.
Протягом доби на Херсонщині через агресію РФ поранено 19 людей
Під ворожими обстрілами перебували чотири населені пункти.
Були зафіксовані влучання в освітні та медичний заклад, в тому числі — дитячий садок, адмінбудівлю. Побиті господарська споруда та 9 приватних автомобілів.
Минулої доби під ворожим вогнем перебували Михайлівка, Антонівка та Станіслав. Також ворог вдарив авіаційними бомбами по Херсону.
Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 12 багатоповерхівок та 11 приватних будинків — повідомив Олександр Прокудін.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-