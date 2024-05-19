Армії Росії поцілила у житлові квартали населених пунктів Херсонщини, є влучання в припортову інфраструктуру.

В результаті обстрілу армією РФ на Херсонщині загинуло двоє осіб

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами були Антонівка, Садове, Станіслав, Понятівка, Микільське, Берислав, Михайлівка, Тягинка, Осокорівка, Львове, Новоолександрівка та місто Херсон.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Ворог поцілив у житлові квартали населених пунктів області, також зафіксовані влучання в припортову інфраструктуру. Зокрема, пошкоджено багатоповерхівку, вісім приватних будинків, складське приміщення, господарські споруди, гараж та чотири приватні автомобілі.

Через російську агресію 2 людини загинули, ще 2 — дістали поранення — заявив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Поширити

Ситуація у Херсонській області

Частину Херсонської області окупували росіяни на початку повномасштабного вторгнення. ЗСУ звільнили Херсон та правобережну частину області восени 2022 року.

Наразі російські війська атакують Херсон та звільнені населені пункти майже щодня.

17 травня окупанти скинули вибухівку на Станіслава. Під удар потрапила машина, де їхав начальник місцевої військової адміністрації.

Також російські окупанти намагаються знову захопити острів Нестрига на Херсонщині.

Про це заявив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

Вони вже гідроцикл застосували, це щось новеньке. Але це їм так само не допомогло. Кількість людей в російській формі із засмагою синього кольору на березі цього острова лише зростає, тому що вони вимушені штурмові дії проводити з води, а це відкрита місцина і там це набагато складніше.

Також Плетенчук зазначив, не виключено, що ворог повторюватиме й посилюватиме спроби штурму завдяки збільшенню одиниць техніки.