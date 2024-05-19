Российские оккупанты сегодня неоднократно избивали по Харьковской области. В связи с большим количеством погибших в области на завтра объявлен День траура.

В Харьковской области объявили траур из-за российских обстрелов

Завтра, 20 мая, в Харьковской области День траура, — написал глава ОВА. Поделиться

По его словам, оккупанты в результате обстрелов сел Ковшаровка, Новоосиново Купянской общины и Малоданиловской общины унесли жизни 11 человек. Среди погибших — беременная женщина.

Вечная память всем невинным жертвам этой войны, — добавил Синегубов. Поделиться

Как Украина готовилась к наступлению армии РФ в Харьковской области

По информации британского издания Sky News со ссылкой на украинских военных, Украина тайно опрокинула дополнительные силы в район Харькова за несколько дней до начала наступления оккупационной армии РФ.

В частности, по словам командира 57-й бригады, 26-летнего Александра с позывным "Черный", артиллеристы его бригады вели огонь по подразделениям оккупационной армии РФ за день до вторжения.

Он отметил, что российские захватчики нагло скапливались со своей стороны границы.

Командир другого артиллерийского подразделения также подтвердил, что бригада заранее была переброшена для укрепления обороны на этом направлении. Ранее эти войска держали оборону вблизи Купянска.

По словам еще одного украинского военного, в течение первых нескольких дней наступления были реальные опасения, что линия фронта будет потеряна.

Однако по состоянию на сегодняшний день, как отмечает военный, линия фронта была стабилизирована, однако неизвестно, как долго удастся держать позиции.

Командир артиллеристов Александр рассказывает, что из-под Купянска к северу Харьковщины его подразделение перевели 4-5 мая.

По его мнению, это произошло немного поздно и они не успели как следует подготовиться.

Я не знаю всей ситуации и почему это произошло. Но точно знаю, что для лучшего отражения нам может понадобиться или больше времени или лучше подготовленные позиции, — объясняет военный. Поделиться

Он также добавил, что наступление российских окупантов в Харьковской области началось с трехчасового артиллерийского обстрела, после чего захватчики пересекли границу.

По его словам, в начале российского наступления линия обороны была довольно хрупкой, однако сейчас она значительно усилена.