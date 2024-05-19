Російські окупанти сьогодні неодноразово били по Харківській області. У зв'язку з великою кількістю загиблих в області на завтра оголошено День жалоби.

У Харківській області оголосили жалобу через російські обстріли

Завтра, 20 травня, у Харківській області День жалоби, — написав глава ОВА. Поширити

За його словами, окупанти внаслідок обстрілів сіл Ківшарівка, Новоосинове Куп’янської громади та Малоданилівської громади забрали життя 11 людей. Серед загиблих — вагітна жінка.

Вічна пам‘ять всім безневинним жертвам цієї війни, — додав Синєгубов. Поширити

Як Україна готувалась до наступу армії РФ на Харківщині

За інформацією британського видання Sky News із посиланням на українських військових, Україна таємно перекинула додаткові сили в район Харкова за кілька днів до початку наступу окупаційної армії РФ.

Зокрема, за словами командира 57-ї бригади, 26-річного Олександра із позивним "Чорний", артилеристи його бригади вели вогонь по підрозділах окупаційної армії РФ за день до вторгнення.

Він зазначив, що російські загарбники нахабно скупчувались зі своєї сторони кордону.

Командир іншого артилерійського підрозділу також підтвердив, що бригаду завчасно перекинули для зміцнення оборони на цьому напрямку. Раніше ці війська тримали оборону поблизу Куп'янська.

За словами ще одного українського військового, протягом перших кількох днів наступу були реальні побоювання, що лінію фронту буде втрачено.

Однак станом на зараз, як зазначає військовий, лінію фронту було стабілізовано, проте невідомо, як довго вдасться тримати позиції.

Командир артилеристів Олександр розповідає, що з-під Куп’янська на північ Харківщини його підрозділ перевели 4-5 травня.

На його думку, це відбулося трохи запізно і вони не встигля як слід підготуватися.

Я не знаю всієї ситуації і чому так сталося. Але точно знаю, що для кращого відбиття нам може знадобитися або більше часу, або краще підготовлені позиції, — пояснює військовий. Поширити

Він також додав, що наступ російських окупантів на Харківщині почався із тригодинного артилерійського обстрілу, після чого загарбники перетнули кордон.

За його словами, на початку російського наступу лінія оборони була доволі крихкою, однак наразі її значно посилено.