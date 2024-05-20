ВСУ ликвидировали почти 2 тыс оккупантов на Харьковском направлении с начала наступления
Категория
Украина
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ВСУ ликвидировали почти 2 тыс оккупантов на Харьковском направлении с начала наступления

Генштаб ВСУ
Потери РФ
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С 10 мая российская армия потеряла около 2 тысяч оккупантов и 342 единицы вооружения и военной техники на Харьковском направлении.

Харьковское направление стало роковым для почти 2 тыс оккупантов

Про колоссальные потери армии РФ сообщается в актуальной сводке Генерального штаба ВСУ.

Начиная с 10 мая и по состоянию на это время на Харьковском направлении российские захватчики уже потеряли убитыми и ранеными 1974 человека в живой силе и 342 единицы вооружения и военной техники.

Как рассказали в Генштабе, на Харьковском направлении количество сегодняшних боевых столкновений выросло до четырех.

В эти сутки враг дважды атаковал близ Волчанска, и по одному разу — в направлениях сел Старица и Липцы. Ситуация контролируется.

Наступление РФ на Харьковскую область

В мае русские войска начали наступательные действия в Харьковской области.

По данным Генштаба ВСУ, российская армия ведет активные бои с целью потеснить украинские войска вблизи населенных пунктов Волчанск, Станица и Липцы.

Как сообщили в Харьковской ОВА, украинские войска примерно на 60% контролируют Волчанск. Однако штурмы города не прекращаются.

Украинские войска стабилизировали линию фронта на севере Харьковской области. Российские оккупанты пытаются продвигаться на Липецком и Слобожанском направлениях, однако их попытки были остановлены.

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