ВСУ стабилизировали ситуацию в Волчанске на Харьковщине — ОСУО "Хортица"

Должен отметить, что количество боеприкосновений с врагом по сравнению с прошлыми сутками снизилось почти вдвое. Враг не прекращает, конечно, попытки сосредоточивать свои усилия на направлении Стрелка, Липке и на захваченные города Волчанск с последующим выходом в Белый Колодец и развертыванием наступления как раз в тылы наших войск, — отметил Волошин.