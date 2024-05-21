ВСУ стабилизировали ситуацию в Волчанске на Харьковщине — ОСУО "Хортица"

Ситуация в Харьковской области остается сложной. Однако Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию, в частности, в городе Волчанск.
Украинским военным удалось стабилизировать ситуацию в Волчанске
Волошин добавил, что россияне не оставляют попыток прорвать оборону наших подразделений возле Липцев, Волчанска, Старицы.
Спикер "Хортицы" также отметил, что на Харьковском направлении за минувший день россияне совершили 83 атаки и к утру на сегодняшний день уже произошло 5 боевых столкновений.
Волошин добавил, что вблизи границ захватчики создали и значительно усилили оперативно-тактическую группировку войск противника.
Что известно о ситуации в Харьковской области
Как официально подтвердил Генштаб ВСУ, на Харьковском направлении количество боеприкосновений по сравнению с прошлыми сутками снизилось почти вдвое.
Российские захватчики попытались несколько раз прорвать оборону украинских защитников в районах Старицы, Липцев и Волчанска. Бои продолжаются в трех локациях. Ситуация остается под контролем ВСУ.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-