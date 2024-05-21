ВСУ стабилизировали ситуацию в Волчанске на Харьковщине — ОСУО "Хортица"
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ стабилизировали ситуацию в Волчанске на Харьковщине — ОСУО "Хортица"

всу
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Ситуация в Харьковской области остается сложной. Однако Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию, в частности, в городе Волчанск.

Украинским военным удалось стабилизировать ситуацию в Волчанске

Сейчас в Харьковской области ситуация и оперативная обстановка остается сложной, она динамично меняется. Однако нашим силам обороны и всем задействованным подразделениям удалось стабилизировать ситуацию, в частности, в городе Волчанск.

Назар Волошин

Назар Волошин

Спикер ОСУВ "Хортица"

Волошин добавил, что россияне не оставляют попыток прорвать оборону наших подразделений возле Липцев, Волчанска, Старицы.

Спикер "Хортицы" также отметил, что на Харьковском направлении за минувший день россияне совершили 83 атаки и к утру на сегодняшний день уже произошло 5 боевых столкновений.

Должен отметить, что количество боеприкосновений с врагом по сравнению с прошлыми сутками снизилось почти вдвое. Враг не прекращает, конечно, попытки сосредоточивать свои усилия на направлении Стрелка, Липке и на захваченные города Волчанск с последующим выходом в Белый Колодец и развертыванием наступления как раз в тылы наших войск, — отметил Волошин.

Волошин добавил, что вблизи границ захватчики создали и значительно усилили оперативно-тактическую группировку войск противника.

Однако наши Силы обороны держатся, пытаются вытеснить оккупационные войска в направлении населенного пункта Глубокое и в районе Волчанска, в котором враг собирался закрепиться как раз в жилой застройке. Однако наши защитники делают все возможное и не дают ему это сделать, — подытожил представитель "Хортицы".

Что известно о ситуации в Харьковской области

Как официально подтвердил Генштаб ВСУ, на Харьковском направлении количество боеприкосновений по сравнению с прошлыми сутками снизилось почти вдвое.

Российские захватчики попытались несколько раз прорвать оборону украинских защитников в районах Старицы, Липцев и Волчанска. Бои продолжаются в трех локациях. Ситуация остается под контролем ВСУ.

На Купянском направлении количество попыток окупантов идти вперед увеличилось до 13. Бои продолжаются в районах сел Синьковка и Стельмаховка. В ходе боев потери позиций и территорий не допущены. На Северском направлении отбиты три атаки захватчиков. Продолжается еще одно сражение в районе Белогоровки, — добавляет Генштаб.

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