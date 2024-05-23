За інформацією речника Нацгвардії Руслана Музичука, окупаційна армія РФ зазнає шалених втрат у безуспішних спробах просунутись в районі Липців на Харківщині.

Що відомо про ситуацію в районі Липців

Музичук підкреслив, що протягом останніх днів на Харківщині не спостерігається високої інтенсивності бойових дій.

Російські окупанти продовжують залучати групи піхоти у спробах прориву в районі Липців, однак їх виявляють та знищують українські військові.

Речник НГУ також підкреслив, що російські окупанти застосовують велику кількість авіації для скидання авіабомб на позиції українських військових.

В цілому просування ворога на Харківщині немає за останню добу, — наголосив Музичук. Поширити

Він підкреслив, що найбільшу активність ворог протягом останньої доби проявляв в районах Покровська та Курахового на Донеччині.

За його словами, на цих ділянках фронта відбулась майже третина всіх боєзіткнень.

Активність на інших ділянках фронту, в тому числі в районі Часового Яру, суттєво не знижувалася. Ворог намагався тримати всю лінію оборони в напрузі, — додав речник НГУ. Поширити

Музичук також підкреслив, що російські окупанти застосовують бронетехніку під час атак у напрямках Куп’янська та Лимана.

Зокрема, в районі Лимана бійці НГУ протягом тижня знищили 4 танки, три з яких мали додатковий захист — металеві навіси, щоб зберегти їх від ураження FPV, але їм це не допомогло.

Музичук розповів, що російські окупанти на південному напрямку, зокрема, Оріхівському, застосовують легкоброньовану або легку автомобільну техніку, а також мотоцикли.

Також на півночі Харківщини ми бачили застосування легких автомобілів, так званих гольф-карів і мототехніки, в першу чергу для того, щоб доставити невеликі групи піхоти, а також для швидкої логістики, — зазначив Музичук. Поширити

Що відомо про ситуацію з лініями оборони на Харківщині

Журналісти CNN, що побували на позиціях українських військових на Харківщині та поспілкувались з оборонцями зазначають, що населений пункт Липці входить у число тих, які Україна не може дозволити собі втратити.

У матеріалі зазначається, що за кілька годин до прибуття журналістів до міста окупаційна армія РФ завдала по Липцям вісім ударів. На вулицях вирувала масштабна пожежа після вибухів авіабомб.

Однак оборонці Липців з 13-ї бригади Нацгвардії "Хартія" планують стояти до останнього, адже наслідки втрати цього населеного пункту можуть бути дуже серйозними.

Невпинний наступ росіян має ключову мету: якщо вони візьмуть Липці, то зможуть розмістити артилерію в межах досяжності другого міста України, Харкова, що за 20 хвилин по дорозі, — пояснюють автори матеріалу. Поширити

За словами командира бригади Олександра, бійці його підрозділу одними з перших долучитись до відбиття нового наступу окупаційної армії РФ на Харківщині.

Військовий зазначив, що проти українських військових виступають професійні та навчені кадри окупаційної армії РФ.

Ми бачимо це по їхньому спорядженню і тактиці. Вони не посилають на штурм кого попало, — пояснює Олександр. Поширити

При цьому він зазначив, що на Харківщині не було оборонних ліній на початок наступу російських окупантів, їх змушені були будувати піхотні підрозділи ЗСУ.

Тут нічого не було підготовлено. Нічого. Просто нічого. Всі позиції будуються руками піхоти, — підкреслив військовий. Поширити

Він розповів, що ще донедавна у місті зберігався відносний спокій.

Ще три тижні тому мирні жителі жили тут мирним життям. Перебудова, все було добре. А зараз більшість будинків зруйновані, — зазначає командир "Хартії" Поширити

Між тим, за словами командира 92 штурмової бригади Артуна, бійці його бригади використовують новітні польські боєприпаси, однак наразі вдається зробити не більше 10 пострілів на день, тоді як восени минулого року було близько 100.

Артун також зазначив, що серйозною проблемою є ворожі БпЛА.

Завдяки сигналу від частотного сканера військовий зафіксував наближення іншого безпілотника "Орлан", через що Артун перемістився до укриття.