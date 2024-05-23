За інформацією речника Нацгвардії Руслана Музичука, окупаційна армія РФ зазнає шалених втрат у безуспішних спробах просунутись в районі Липців на Харківщині.
Що відомо про ситуацію в районі Липців
Музичук підкреслив, що протягом останніх днів на Харківщині не спостерігається високої інтенсивності бойових дій.
Російські окупанти продовжують залучати групи піхоти у спробах прориву в районі Липців, однак їх виявляють та знищують українські військові.
Речник НГУ також підкреслив, що російські окупанти застосовують велику кількість авіації для скидання авіабомб на позиції українських військових.
Він підкреслив, що найбільшу активність ворог протягом останньої доби проявляв в районах Покровська та Курахового на Донеччині.
За його словами, на цих ділянках фронта відбулась майже третина всіх боєзіткнень.
Музичук також підкреслив, що російські окупанти застосовують бронетехніку під час атак у напрямках Куп’янська та Лимана.
Зокрема, в районі Лимана бійці НГУ протягом тижня знищили 4 танки, три з яких мали додатковий захист — металеві навіси, щоб зберегти їх від ураження FPV, але їм це не допомогло.
Музичук розповів, що російські окупанти на південному напрямку, зокрема, Оріхівському, застосовують легкоброньовану або легку автомобільну техніку, а також мотоцикли.
Що відомо про ситуацію з лініями оборони на Харківщині
Журналісти CNN, що побували на позиціях українських військових на Харківщині та поспілкувались з оборонцями зазначають, що населений пункт Липці входить у число тих, які Україна не може дозволити собі втратити.
У матеріалі зазначається, що за кілька годин до прибуття журналістів до міста окупаційна армія РФ завдала по Липцям вісім ударів. На вулицях вирувала масштабна пожежа після вибухів авіабомб.
Однак оборонці Липців з 13-ї бригади Нацгвардії "Хартія" планують стояти до останнього, адже наслідки втрати цього населеного пункту можуть бути дуже серйозними.
За словами командира бригади Олександра, бійці його підрозділу одними з перших долучитись до відбиття нового наступу окупаційної армії РФ на Харківщині.
Військовий зазначив, що проти українських військових виступають професійні та навчені кадри окупаційної армії РФ.
При цьому він зазначив, що на Харківщині не було оборонних ліній на початок наступу російських окупантів, їх змушені були будувати піхотні підрозділи ЗСУ.
Він розповів, що ще донедавна у місті зберігався відносний спокій.
Між тим, за словами командира 92 штурмової бригади Артуна, бійці його бригади використовують новітні польські боєприпаси, однак наразі вдається зробити не більше 10 пострілів на день, тоді як восени минулого року було близько 100.
Артун також зазначив, що серйозною проблемою є ворожі БпЛА.
Завдяки сигналу від частотного сканера військовий зафіксував наближення іншого безпілотника "Орлан", через що Артун перемістився до укриття.
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