За інформацією аналітиків з Інституту вивчення війни (ISW), протягом 22 липня окупаційна армія продовжувала наступ в районі Липців та у Вовчанську, однак без особливих успіхів.

Що відомо про ситуацію на Харківщині

Аналітики ISW підкреслюють, що у Вовчанську зберігається дуже динамічна ситуація, оскільки незначні просування мають як українські військові, так і російські окупанти.

За твердженням російських воєнкорів, окупаційна армія РФ мала незначне просування в районі Липців та поблизу Зеленого, однак аналітики не мають підтверджень цим заявам.

За словами українського військового аналітика Костянтина Машовця, командування окупаційної армії РФ відводить частини 7-го мотострілецького полку з наступальних дій під Липцями для відпочинку та відновлення.

Аналітик попередив, що російські окупанти збільшили чисельність Північного угруповання приблизно до 40 тис осіб. Частина цього угруповання досі дислокована на території Бєлгородської та Курської областей.

В ISW із посиланням на геолокаційні дані зазначають, що окупаційна армія РФ домоглась незначного просування у Вовчанську.

Додаткові геолокаційні кадри також вказують, що українські військові відтіснили окупантів від кількох будинків і незначно просунулися в межах північно-східної частини міста.

За словами речника одного з підрозділів ЗСУ, який діє на Харківщині, українські військові наразі контролюють більшу частину Вовчанська.

Що відомо про ситуацію на Донбасі

Зазначається, що протягом 22 травня окупаційна армія РФ продовжувала наступ в районах Куп’янська, Сватового та Кремінної.

Російські війська продовжували наступальні дії:

на північний схід від Куп'янська в районі Синьківки;

на північний захід від Сватового поблизу Берестового, Стельмахівки, Іванівки;

на південний захід від Сватового поблизу Сергіївки, Дружелюбівки, Греківки, Новоєгорівки, Макіївки;

на захід від Кремінної біля Невського і Торського;

на південь від Кремінної біля Григорівки та Білогорівки.

За інформацією керівника Луганської ОВА Артема Лисогора, внаслідок удару ЗСУ 20 травня по Луганській академії внутрішніх справ в окупованій Катеринівці російські окупанти понесли значні втрати.

На Донеччині окупаційна армія РФ продовжувала наступ у напрямку Сіверська.

Ворожі штурми проводились в районі Виїмки та на південь від Сіверська в районі Роздолівки.

Українським військовим нещодавно вдалось повернути позиції в межах східного Часового Яру.

Згідно із геолокаційними даними станом на 21 травня, українські війська нещодавно відбили кілька будівель у східній частині мікрорайону Канал.

У той же час в міноборони країни-агресорки заявили про нібито захоплення Кліщіївки, однак російські воєнкори самі спростували це, заявивши, що українські військові продовжують діяти у населеному пункті.

Інші російські мілблогери стверджували, що російські сили просунулися далі в районі Кліщіївки, а українські сили відступають із позицій на захід від населеного пункту.

В ISW не мають підтверджень цим заявам.

Однак аналітики моніторингового порталу DeepState заявляють про просування російських окупантів в районі Часового Яру, в Кліщіївці та Красногорівці.

В ISW заявляють про просування підрозділів злочинної армії на північний захід від Авдіївки.

Відповідно до геолокаційних даних станом на 20 травня, російські окупанти просунулись до східної околиці Новоолександрівки.

За твердженнями російських воєнкорів, окупанти просунулися на 400 метрів в глибину вздовж залізничної колії в напрямку Сокіла та вздовж фронту шириною 1,23 км і глибиною 700 м на південь від Нетайлового.

Російські мілблогери також стверджували, що російські сили зміцнюють позиції на захід від Нетайлового, а українські сили відходять із позицій у районі Карлівки.

Аналітики ISW не мають підтвердження цим заявам.

Однак в Інституті вивчення війни вказують на обмежені успіхи окупаційної армії РФ на південний захід від Донецька.

За даними геолокації станом на 21 травня, загарбники трохи просунулися на південний захід від Новомихайлівки.

Окрім цього росіяни заявляють про нібито просування вглиб Парасковіївки, однак підтверджень цьому не має.

Просування російських окупантів також зафіксоване в районі кордону Донецької і Запорізької областей.

Геолокаційні кадри, опубліковані 21 і 22 травня, вказують на те, що російські війська просунулися в межах південного Старомайорського.

Яка ситуація на півдні України

Як зазначають аналітики ISW, протягом 22 травня окупаційна армія вела позиційні бої на заході Запорізької області.

Російський мілблогер стверджував, що підрозділи РФ просунулися на кілометр у бік Малої Токмачки.

22 травня тривали позиційні бої в лівобережній (східній) Херсонській області, в тому числі під Кринками.