ВСУ вернули часть утраченных позиций в Волчанске
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ вернули часть утраченных позиций в Волчанске

Военный ВСУ
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Источник:  ISW

По информации аналитиков из Института изучения войны (ISW), в течение 22 июля оккупационная армия продолжала наступление в районе Липцев и Волчанска, однако без особых успехов.

Что известно о ситуации в Харьковской области

Аналитики ISW подчеркивают, что в Волчанске сохраняется очень динамичная ситуация, поскольку незначительные продвижения имеют как украинские военные, так и российские оккупанты.

По утверждению российских военкоров, оккупационная армия РФ имела незначительное продвижение в районе Липцев и вблизи Зеленого, однако у аналитиков нет подтверждений этим заявлениям.

По словам украинского военного аналитика Константина Машовца, командование оккупационной армии РФ отводит части 7-го мотострелкового полка из наступательных действий под Липцами для отдыха и восстановления.

Аналитик предупредил, что российские оккупанты увеличили численность Северной группировки примерно до 40 тыс человек. Часть этой группировки до сих пор дислоцирована на территории Белгородской и Курской областей.

В ISW со ссылкой на геолокационные данные отмечают, что оккупационная армия РФ добилась незначительного продвижения в Волчанске.

Дополнительные геолокационные кадры также указывают на то, что украинские военные оттеснили оккупантов от нескольких домов и незначительно продвинулись в пределах северо-восточной части города.

По словам представителя одного из подразделений ВСУ, которое действует на Харьковщине, украинские военные сейчас контролируют большую часть Волчанская.

Что известно о ситуации на Донбассе

Отмечается, что 22 мая оккупационная армия РФ продолжала наступление в районах Купянска, Сватового и Кременной.

Российские войска продолжали наступательные действия:

  • северо-восточнее Купянска в районе Синковки;

  • северо-западнее Сватового близ Берестового, Стельмаховки, Ивановки;

  • юго-западнее Сватового вблизи Сергеевки, Дружелюбовки, Грековки, Новоегоровки, Макеевки;

  • к западу от Кременной у Невского и Торского;

  • к югу от Кременной возле Григоровки и Белогоровки.

По информации руководителя Луганской ОВА Артема Лысогора, в результате удара ВСУ 20 мая по Луганской академии внутренних дел в оккупированной Екатериновке российские оккупанты понесли значительные потери.

В Донецкой области оккупационная армия РФ продолжала наступление в направлении Северска.

Вражеские штурмы проводились в районе Выемки и к югу от Северска в районе Раздоловки.

Украинским военным недавно удалось вернуть позиции в пределах восточного Временного Яра.

Согласно геолокационным данным на 21 мая, украинские войска недавно отбили несколько зданий в восточной части микрорайона Канал.

В то же время в минобороны страны-агрессорки заявили о якобы захвате Клищиевки, однако российские военкоры сами опровергли это, заявив, что украинские военные продолжают действовать в населенном пункте.

Другие российские милблогеры утверждали, что российские силы продвинулись дальше в районе Клещиевки, а украинские силы отступают с позиций к западу от населенного пункта.

В ISW нет подтверждений этим заявлениям.

Однако аналитики мониторингового портала DeepState заявляют о продвижении российских оккупантов в районе Временного Яра, Клищиевке и Красногоровке.

В ISW заявляют о продвижении подразделений преступной армии северо-западнее Авдеевки.

Согласно геолокационным данным по состоянию на 20 мая, российские оккупанты продвинулись к восточной окраине Новоалександровки.

По утверждениям российских военкоров, оккупанты продвинулись на 400 метров в глубину вдоль железнодорожного пути в направлении Сокила и вдоль фронта шириной 1,23 км и глубиной 700 м к югу от Нетайлового.

Российские милблогеры также утверждали, что российские силы укрепляют позиции к западу от Нетайлового, а украинские силы уходят с позиций в районе Карловки.

Аналитики ISW не подтверждают эти заявления.

Однако в Институте изучения войны указывают на ограниченные успехи оккупационной армии РФ юго-западнее Донецка.

По данным геолокации по состоянию на 21 мая, захватчики немного продвинулись юго-западнее Новомихайловки.

Кроме этого россияне заявляют о якобы продвижении вглубь Парасковеевки, однако подтверждений этому нет.

Продвижение российских окупантов также зафиксировано в районе границы Донецкой и Запорожской областей.

Геолокационные кадры, опубликованные 21 и 22 мая, указывают на то, что российские войска продвинулись в пределах южного Старомайорского.

Какая ситуация на юге Украины

Как отмечают аналитики ISW, в течение 22 мая оккупационная армия вела позиционные бои на западе Запорожской области.

Российский милблогер утверждал, что подразделения РФ продвинулись на километр в сторону Малой Токмачки.

22 мая продолжались позиционные бои в левобережной (восточной) Херсонской области, в том числе под Крынками.

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