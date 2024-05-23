ВСУ уничтожили более 1300 солдат РФ, 11 танков и 40 артсистем
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили более 1300 солдат РФ, 11 танков и 40 артсистем

Генштаб ВСУ
всу
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Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 497700 военных.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1330 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 7622 (+11) ед;

  • боевых бронированных машин — 14748 (+27) ед;

  • артиллерийских систем — 12860 (+40) ед;

  • РСЗО — 1077 ед;

  • средства ПВО — 813 (+1) ед;

  • самолетов — 355 (+1) ед;

  • вертолетов — 326 ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 10391 (+45) ед;

  • крылатых ракет — 2209 (+1) ед;

  • кораблей/катеров — 27 ед;

  • подводных лодок — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 17513 (+71) ед;

  • специальной техники — 2094 (+4) ед.

Фото — facebook.com/GeneralStaff

ВСУ сбили штурмовик Су-25 РФ в районе Покровска

22 мая по информации Генштаба, украинские военные сбили штурмовик Су-25 оккупационной армии РФ в районе Покровска Донецкой области.

В Покровском направлении количество атак возросло до 25. В частности, враг штурмовыми группами и техникой пытается вклиниться в наши боевые порядки. Ситуация остается напряженной — продолжается девять боевых столкновений По имеющейся информации, украинские воины уничтожили российский штурмовик Су-25, — говорится в сообщении Генштаба.

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