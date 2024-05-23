ВСУ уничтожили более 1300 солдат РФ, 11 танков и 40 артсистем

В Покровском направлении количество атак возросло до 25. В частности, враг штурмовыми группами и техникой пытается вклиниться в наши боевые порядки. Ситуация остается напряженной — продолжается девять боевых столкновений По имеющейся информации, украинские воины уничтожили российский штурмовик Су-25, — говорится в сообщении Генштаба.