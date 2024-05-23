ВСУ уничтожили более 1300 солдат РФ, 11 танков и 40 артсистем

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 497700 военных.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1330 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 7622 (+11) ед;
боевых бронированных машин — 14748 (+27) ед;
артиллерийских систем — 12860 (+40) ед;
РСЗО — 1077 ед;
средства ПВО — 813 (+1) ед;
самолетов — 355 (+1) ед;
вертолетов — 326 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 10391 (+45) ед;
крылатых ракет — 2209 (+1) ед;
кораблей/катеров — 27 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 17513 (+71) ед;
специальной техники — 2094 (+4) ед.
ВСУ сбили штурмовик Су-25 РФ в районе Покровска
22 мая по информации Генштаба, украинские военные сбили штурмовик Су-25 оккупационной армии РФ в районе Покровска Донецкой области.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-