По информации руководителя Луганской ОВА Артема Лысогора, украинские военные держат позиции в Белогоровке, несмотря на лживые заявления минобороны РФ о якобы захвате населенного пункта.
Что известно о ситуации в районе Белогоровки
Он подчеркнул, что украинские военные наносят удары по российским оккупантам и выполняют поставленные боевые задачи.
Глава Луганской ОВ также добавил, что сложная ситуация сохраняется в Кременском лесничестве и вблизи Тернов и Невского.
Что известно о ситуации на других участках фронта
По информации Генштаба ВСУ, с начала суток украинские военные уже 65 раз вступали в бой с подразделениями оккупационной армии РФ.
Почти половина всех боеприкосновений, как отмечают в Генштабе, произошла в районах Купянска и Покровска в Харьковской и Донбассе.
В частности, в Харьковской области российские оккупанты пытаются продвинуться в сторону населенного пункта Липцы.
Отмечается, что украинским военным удалось отразить 4 из 6 вражеских атак. В настоящее время боевые действия в этом районе продолжаются.
Кроме того, оккупанты сбросили три управляемых авиабомба в районе Волчанска.
В районе Купянска враг 17 раз безуспешно атаковал позиции ВСУ.
Украинские военные отразили вражеские атаки в районах Синьковки, Берестового, Невского, Макеевки, Стельмаховки и Сергеевки.
Подчеркивается, что боевые действия продолжаются в трех направлениях.
Отражены 5 безуспешных попыток наступления оккупантов армии РФ в районах Невского и Торского в направлении Лимана.
Пока украинские военные отбили одну вражескую атаку и продолжают отбивать еще две в районе Северска.
В районе Покровска продолжаются 12 боеприкосновений из 15.
Горячее всего — в районе Новоалександровки.
В районе Курахового враг 9 раз атаковал вблизи Красногоровки, Новомихайловки, Парасковеевки и Константиновки.
Подчеркивается, что в остальных направлениях существенных изменений не произошло.
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