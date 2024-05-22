ВСУ держат оборону в Белогоровке, несмотря на постоянные атаки армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ держат оборону в Белогоровке, несмотря на постоянные атаки армии РФ

Военные ВСУ
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Источник:  Радио Свобода

По информации руководителя Луганской ОВА Артема Лысогора, украинские военные держат позиции в Белогоровке, несмотря на лживые заявления минобороны РФ о якобы захвате населенного пункта.

Что известно о ситуации в районе Белогоровки

Сейчас в Белогоровке идет обострение, но ситуация контролируется нашими ВСУ. Действительно, враг несколько раз до этого пытался атаковать Терновское направление колоннами и "мясными штурмами" при поддержке тяжелой артиллерии. И уже третий день пытается штурмовать Белогоровку, отмечает Лисогор.

Он подчеркнул, что украинские военные наносят удары по российским оккупантам и выполняют поставленные боевые задачи.

Глава Луганской ОВ также добавил, что сложная ситуация сохраняется в Кременском лесничестве и вблизи Тернов и Невского.

Что известно о ситуации на других участках фронта

По информации Генштаба ВСУ, с начала суток украинские военные уже 65 раз вступали в бой с подразделениями оккупационной армии РФ.

Почти половина всех боеприкосновений, как отмечают в Генштабе, произошла в районах Купянска и Покровска в Харьковской и Донбассе.

В частности, в Харьковской области российские оккупанты пытаются продвинуться в сторону населенного пункта Липцы.

Отмечается, что украинским военным удалось отразить 4 из 6 вражеских атак. В настоящее время боевые действия в этом районе продолжаются.

Кроме того, оккупанты сбросили три управляемых авиабомба в районе Волчанска.

В районе Купянска враг 17 раз безуспешно атаковал позиции ВСУ.

Украинские военные отразили вражеские атаки в районах Синьковки, Берестового, Невского, Макеевки, Стельмаховки и Сергеевки.

Подчеркивается, что боевые действия продолжаются в трех направлениях.

Отражены 5 безуспешных попыток наступления оккупантов армии РФ в районах Невского и Торского в направлении Лимана.

Пока украинские военные отбили одну вражескую атаку и продолжают отбивать еще две в районе Северска.

В районе Покровска продолжаются 12 боеприкосновений из 15.

Горячее всего — в районе Новоалександровки.

В районе Курахового враг 9 раз атаковал вблизи Красногоровки, Новомихайловки, Парасковеевки и Константиновки.

Подчеркивается, что в остальных направлениях существенных изменений не произошло.

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