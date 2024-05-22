По информации Генштаба, в течение 21 мая украинские военные уничтожили 1300 российских военных, 41 артиллерийскую систему и 6 танков.

Что известно о потерях армии РФ в течение суток

Отмечается, что текущие и общие потери армии РФ составили:

личного состава - около 496370 (+1300) человек,

танков - 7611 (+6) ед,

боевых бронированных машин - 14721 (+22) ед,

артиллерийских систем - 12820 (+41) ед,

РСЗО / MLRS - 1077 (+0) ед,

средств ПВО - 812 (+1) ед,

самолетов - 354 (+0) ед,

вертолетов - 326 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 10346 (+56),

крылатых ракет - 2208 (+1),

кораблей /катеров - 27 (+0) ед,

подводных лодок - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 17442 (+59) ед,

специальной техники - 2090 (+5)

Оперативная информация о ситуации на фронте

На вечер 21 мая ситуация на фронте остается напряженной. Между ВСУ и оккупационными войсками произошло 94 боевых столкновений.

Противник нанес по территории Украины три ракетных удара, 35 авиаударов и 367 ударов дронами-камикадзе. Совершил почти 2800 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием разных типов вооружения.

В Харьковском направлении российские захватчики 10 раз пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.

Украинские воины отразили шесть попыток противника продвинуться в направлении населенного пункта Липцы, а также штурм в направлении Плетеновка — Волчанск.

Напряженной остается ситуация в районе Старицы, где отбита одна атака по направлению Новой Таволжанки (РФ).

На Купянском направлении количество атак врага возросло до 12. Продолжаются боевые столкновения в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка и Новоегоровка. Ситуация контролируется, проводятся мероприятия по стабилизации обстановки.

На Лиманском направлении потери позиций не допущены. Попытка противника продвинуться в районе населенного пункта Терны была подавлена.

На Северском направлении наши защитники отразили 10 штурмовых действий врага в районах Белогоровки, Выемки и Раздолевки. Еще один бой вблизи Белогоровки продолжается. У агрессора успеха нет.

На Краматорском направлении было отбито 10 атак. Российские оккупанты пять раз безуспешно пытались вклиниться в оборонительные рубежи наших войск в районе Клещиевки, трижды — у Андреевки, а также в районах Нового и Ивановского.

На этом направлении потери противника составляют 135 человек и 50 единиц техники. В частности, уничтожены танк, два БТРа и повреждена станция РЭБ «Буреллом».

Покровское направление остается самым горячим на всей линии боевого столкновения.

С начала суток количество вражеских штурмов возросло до 37. Противник 15 раз пытался продвинуться от Очеретиного в направлениях Новоалександровки, Калинового, Прогресса, Евгеньевки, продолжаются тяжелые бои.

Российские захватчики не оставляют попыток прорвать нашу оборону в районе Новоселовки Первой, Северной и Нетайловой. На отдельных участках ситуация требует от наших войск проведения маневра.

Силами обороны принимаются меры по отражению врага и стабилизации обстановки.