ВСУ поразили 2 РЛС и артсистему российской армии

В текущие сутки произошло 86 боевых столкновений. Больше всего – в полосах обороны наших подразделений на Покровском, Харьковском, Северском и Краматорском направлениях.

Что происходит на разных участках фронта

Оперативная информация по состоянию на 20.00 21.05.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Враг продолжает активные действия по большинству направлений, пытаясь прорвать оборону украинских войск. В текущие сутки произошло 86 боевых столкновений. Больше всего в полосах обороны наших подразделений на Покровском, Харьковском, Северском и Краматорском направлениях. Силы обороны Украины сдерживают давление и дают решительный отпор действиям противника.

На Харьковском направлении с начала суток произошло 12 боевых столкновений. Продолжаются бои в районах Волчанска и Старицы. Российская авиация сбрасывала управляемые авиабомбы на Волчанск, Липке и сразу три — на Белый Колодец.

Ситуация остается под контролем украинских подразделений, наши воины наносят врагу огневое поражение.

Общие потери противника в этом направлении составляют сегодня уже 71 человек и 14 единиц вооружения и военной техники. Среди прочего, поврежден российский РСЗО БМ-21 «Град».

На Купянском направлении российские оккупанты девять раз атаковали наши оборонные рубежи. И дальше продолжаются боевые столкновения в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка.

На Сиверском направлении не утихают боевые действия в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении количество боевых столкновений текущих суток возросло до десяти. Украинские воины продолжают отражать вражеский штурм в районе населённого пункта Клещиевка. Враг успеха не имеет.

На Покровском направлении идут бои на направлениях населенных пунктов Калиново, Новоалександровка, Сокол, Уманское, а также Прогресс. В общей сложности враг уже 33 раза пытался улучшить тактическое положение. Украинские защитники жестко отвечают российским оккупантам.

К настоящему времени противник потерял здесь всего 47 российских окупантов и 14 единиц вооружения и военной техники. В частности, уничтожены ЗРК «Куб» и МТ-ЛБ, поврежден один танк и одна тяжелая огнеметная система ТОС-1 россиян. Поделиться

Шестая за сегодня, и также безуспешная попытка захватчиков продвинуться в направлении села Старомайорское была отбита нашими защитниками на Времиевском направлении.

На Приднепровском направлении российские террористы нанесли авиаудары в районах Новоберислава и Веселого, сбросив каждый по три КАБа.

Остальные направления не имеют существенных изменений в обстановке.

Новые успехи ВСУ в войне против армии РФ

С начала суток авиация Воздушных сил, армейская авиация и подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили всего 16 районов сосредоточения личного состава российских оккупантов, две радиолокационные станции и одну артиллерийскую систему противника.

Украинские воины держат врага под жестким огневым контролем. Командование принимает необходимые меры по выделению средств огневого поражения.