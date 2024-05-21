ВСУ поразили российский корабль "Циклон" еще на стадии испытаний — Плетенчук

Ракетный корабль "Циклон" не успел выпустить ни одной ракеты по Украине

"Циклон" был поражен очень вовремя.

Об этом сообщил начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

Планировали пять таких единиц ввести в состав Черноморского флота РФ, и фактически "Циклон" был первым из пяти. Этот проект не является новым, но сам корабль был новый. И да, он фактически не успел даже пройти государственные испытания, потому что ни одной крылатой ракеты он так и не запустил. Дмитрий Плетенчук Начальник ЦСК Сил обороны Юга

Он также добавил, что остальные корабли проекта 22800 также были выведены из строя или покинули акваторию Черного моря.

Это был также Аскольд, которому фактически даже попробовать не дали, его уничтожили Воздушные силы. Еще два таких корабля — "Амур" и "Туча" — находились в акватории и были вынуждены покинуть ее, через Ростов пошли куда-то на Каспий проводить испытания. И еще один подобный корабль сейчас в Таганроге на заводе достраивается. Поэтому в принципе вся эта серия фактически закончилась, не начавшись.

По его словам, в России остается около 10 надводных ракетоносителей в акватории Черного моря.

Это количество может изменяться в зависимости от того, в каком они состоянии — некоторые могут находиться на обслуживании. Но в целом считаем, что 10 ракетоносителей враг может иметь в акватории Черного моря или меньше. Если брать общую численность, то чуть более 50 (одновременно запущенных ракет "Калибр" — ред.), но на самом деле это мало вероятно, и на самом деле такой практики применения никогда не было. Поделиться

Поражение ВСУ корабля "Циклон"

В ночь на 19 мая украинские военные уничтожили российский морской тральщик "Ковровец".

Позже в Военно-морских силах ВСУ сообщили, что Черноморский флот РФ мог также потерять малый ракетный корабль "Циклон", являющийся последним носителем крылатых ракет в Крыму.

Генштаб ВСУ подтвердил, что украинские военные в ночь на 19 мая поразили российский ракетный корабль "Циклон". Он находился в оккупированном Севастополе.