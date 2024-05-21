ВСУ поразили российский корабль "Циклон" еще на стадии испытаний — Плетенчук

Пораженный Вооруженными силами Украины 19 мая ракетный корабль "Циклон" Черноморского флота РФ не успел завершить даже государственные испытания.
Ракетный корабль "Циклон" не успел выпустить ни одной ракеты по Украине
"Циклон" был поражен очень вовремя.
Об этом сообщил начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.
Он также добавил, что остальные корабли проекта 22800 также были выведены из строя или покинули акваторию Черного моря.
Это был также Аскольд, которому фактически даже попробовать не дали, его уничтожили Воздушные силы. Еще два таких корабля — "Амур" и "Туча" — находились в акватории и были вынуждены покинуть ее, через Ростов пошли куда-то на Каспий проводить испытания. И еще один подобный корабль сейчас в Таганроге на заводе достраивается. Поэтому в принципе вся эта серия фактически закончилась, не начавшись.
По его словам, в России остается около 10 надводных ракетоносителей в акватории Черного моря.
Поражение ВСУ корабля "Циклон"
В ночь на 19 мая украинские военные уничтожили российский морской тральщик "Ковровец".
Позже в Военно-морских силах ВСУ сообщили, что Черноморский флот РФ мог также потерять малый ракетный корабль "Циклон", являющийся последним носителем крылатых ракет в Крыму.
Генштаб ВСУ подтвердил, что украинские военные в ночь на 19 мая поразили российский ракетный корабль "Циклон". Он находился в оккупированном Севастополе.
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