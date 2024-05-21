Генштаб ВСУ подтвердил поражение ракетного корабля "Циклон" РФ в Севастополе

Генеральный штаб подтверждает поражение российского ракетного корабля "Циклон" во временно оккупированном Севастополе в ночь на 19 мая 2024 года.

ВСУ поразили ракетный корабль РФ "Циклон"

Генштаб сообщил о поражении российского ракетного корабля в сводке с фронта от 16.47 21 мая.

По уточненной информации, в ночь на 19 мая Силы обороны Украины поразили в Севастополе российский ракетный корабль "Циклон" проекта 22800. Поделиться

До этого в сети появилась официально не подтвержденная информация о поражении носителя "Калибров" российского корабля "Циклон".

Начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук отмечал, что в случае подтверждения поражения Силами обороны во временно оккупированном Крыму российского ракетоносителя "Циклон" это означает, что враг не сможет запускать ракеты "Калибр" с близкого расстояния.

Ракетный корабль "Циклон" ЧФ РФ: что известно

По данным из российских открытых источников, "Циклон" — ракетный корабль проекта 22800 (шифр "Каракурт"). Корабль передан ВМФ России в июле 2023 года.

Технические характеристики: водоизмещение — 800 тонн, длина — 65 м, ширина — 10 м, осадка — 4 м. Скорость максимальная — 30 узлов. Дальность хода — 2500 миль (при скорости хода 12 узлов). Автономность — 15 суток.

На вооружении судно имело установку вертикального пуска ракет "Оникс" и "Калибр-НК", модернизированную артустановку калибра 76,2 мм АК-176МА, ЗРЕК "Палаш".

Что известно о вероятном потоплении ВСУ ракетного корабля армии РФ

Отмечается, что ночью 19 мая мощные взрывы раздавались в оккупированном Севастополе, Джанкое, Евпатории и Саках.

По информации ВМС ВСУ, был уничтожен морской тральщик Черноморского флота "Ковровец".

Однако журналисты утверждают, что ракетный удар на самом деле был нанесен по ракетному кораблю "Циклон". Поделиться

По информации портала "Крымский ветер", ночью 19 мая ВСУ могли уничтожить не заявленный морской тральщик Черноморского флота "Ковровец", а другое судно российской оккупационной армии.

По информации аналитиков мониторинговой группы, в районе Куриной пристани, вблизи которой был нанесен ракетный удар, находилось судно длиной 70-75 метров.

Однако уже во второй половине дня судно там не было.