Генштаб ВСУ подтвердил поражение ракетного корабля "Циклон" РФ в Севастополе

Генеральный штаб подтверждает поражение российского ракетного корабля "Циклон" во временно оккупированном Севастополе в ночь на 19 мая 2024 года.
ВСУ поразили ракетный корабль РФ "Циклон"
Генштаб сообщил о поражении российского ракетного корабля в сводке с фронта от 16.47 21 мая.
До этого в сети появилась официально не подтвержденная информация о поражении носителя "Калибров" российского корабля "Циклон".
Начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук отмечал, что в случае подтверждения поражения Силами обороны во временно оккупированном Крыму российского ракетоносителя "Циклон" это означает, что враг не сможет запускать ракеты "Калибр" с близкого расстояния.
Ракетный корабль "Циклон" ЧФ РФ: что известно
По данным из российских открытых источников, "Циклон" — ракетный корабль проекта 22800 (шифр "Каракурт"). Корабль передан ВМФ России в июле 2023 года.
Технические характеристики: водоизмещение — 800 тонн, длина — 65 м, ширина — 10 м, осадка — 4 м. Скорость максимальная — 30 узлов. Дальность хода — 2500 миль (при скорости хода 12 узлов). Автономность — 15 суток.
На вооружении судно имело установку вертикального пуска ракет "Оникс" и "Калибр-НК", модернизированную артустановку калибра 76,2 мм АК-176МА, ЗРЕК "Палаш".
Что известно о вероятном потоплении ВСУ ракетного корабля армии РФ
Отмечается, что ночью 19 мая мощные взрывы раздавались в оккупированном Севастополе, Джанкое, Евпатории и Саках.
По информации ВМС ВСУ, был уничтожен морской тральщик Черноморского флота "Ковровец".
По информации портала "Крымский ветер", ночью 19 мая ВСУ могли уничтожить не заявленный морской тральщик Черноморского флота "Ковровец", а другое судно российской оккупационной армии.
По информации аналитиков мониторинговой группы, в районе Куриной пристани, вблизи которой был нанесен ракетный удар, находилось судно длиной 70-75 метров.
Однако уже во второй половине дня судно там не было.
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