Генштаб ЗСУ підтвердив ураження ракетного корабля "Циклон" РФ у Севастополі

Генеральний штаб підтверджує ураження російського ракетного корабля "Циклон" у тимчасово окупованому Севастополі в ніч проти 19 травня 2024 року.

ЗСУ уразили ракетний корабель РФ “Циклон”

Генштаб повідомив про ураження російського ракетного корабля у зведенні з фронту від 16.47 21 травня.

За уточненою інформацією, в ніч на 19 травня Сили оборони України уразили в Севастополі російський ракетний корабель "Циклон" проєкту 22800. Поширити

До цього в мережі з'явилася офіційно не підтверджена інформація про ураження носія "Калібрів" російського корабля "Циклон".

Начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук зазначав, що в разі підтвердження ураження Силами оборони в тимчасово окупованому Криму російського ракетоносія "Циклон" це означатиме, що ворог не зможе запускати ракети "Калібр" з близької відстані.

Ракетний корабель “Циклон” ЧФ РФ: що відомо

За даними з російських відкритих джерел, "Циклон" — ракетний корабель проєкту 22800 (шифр "Каракурт"). Корабель передано ВМФ Росії в липні 2023 року.

Технічні характеристики: водотоннажність — 800 тонн, довжина — 65 м, ширина — 10 м, осадка — 4 м. Швидкість максимальна — 30 вузлів. Дальність ходу — 2500 миль (за швидкості ходу 12 вузлів). Автономність — 15 діб.

На озброєнні судно мало установку вертикального пуску ракет "Онікс" і "Калібр-НК", модернізовану артустановку калібру 76,2 мм АК-176МА, ЗРАК "Палаш".

Що відомо про ймовірне потоплення ЗСУ ракетного корабля армії РФ

Зазначається, що протягом ночі 19 травня потужні вибухи лунали в окупованому Севастополі, Джанкої, Євпаторії та Саках.

За інформацією ВМС ЗСУ, було знищено морський тральник Чорноморського флоту “Ковровец”.

Однак журналісти стверджують, що ракетного удару було насправді завдано по ракетному кораблю "Циклон". Поширити

За інформацією порталу “Кримський вітер”, вніч 19 травня ЗСУ могли знищити не заявлений морський тральник Чорноморського флоту “Ковровець”, а інше судно російської окупаційної армії.

За інформацією аналітиків моніторингової групи, в районі Курячої пристані, поблизу якої було завдано ракетного удару, перебувало судно довжиною 70-75 метрів.

Однак вже в другій половині дня судна там не було.