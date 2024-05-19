За інформацією порталу “Кримський вітер”, вніч 19 травня ЗСУ могли знищити не заявлений морський тральник Чорноморського флоту “Ковровець”, а інше судно російської окупаційної армії.

Що відомо про ймовірне потоплення ЗСУ ракетного корабля армії РФ

Зазначається, що протягом ночі 19 травня потужні вибухи лунали в окупованому Севастополі, Джанкої, Євпаторії та Саках.

За інформацією ВМС ЗСУ, було знищено морський тральник Чорноморського флоту “Ковровец”.

Однак журналісти стверджують, що ракетного удару було насправді завдано по ракетному кораблю "Циклон".

Що відомо про обставини ймовірного знищення ракетного корабля армії РФ

За інформацією аналітиків моніторингової групи, в районі Курячої пристані, поблизу якої було завдано ракетного удару, перебувало судно довжиною 70-75 метрів.

Однак вже в другій половині дня судна там не було.

Довжина тральщика проєкту 266-м "Аквамарин" — 61 метр (тральщик "Килимок", про поразку якого заявили ЗСУ), МРК "Циклон" — 67 метрів. Ми припускаємо, що саме "Циклон" потрапив під удар. Точність вимірювання відстаней у супутника невисока, — зазначають аналітики. Поширити

Інші моніторингові канали із посиланням на анонімні джерела також зазначають, що вночі було знищено малий корабель проєкту 22800 "Циклон" в бухті Севастополя.

За попередньою інформацією, судно було знищено двома ракетами ATACMS.

Також зазначається, що внаслідок ракетних ударів було ліквідовано 6 військових окупаційної армії РФ та ще 11 окупантів отримали поранення.