За інформацією порталу “Кримський вітер”, вніч 19 травня ЗСУ могли знищити не заявлений морський тральник Чорноморського флоту “Ковровець”, а інше судно російської окупаційної армії.
Що відомо про ймовірне потоплення ЗСУ ракетного корабля армії РФ
Зазначається, що протягом ночі 19 травня потужні вибухи лунали в окупованому Севастополі, Джанкої, Євпаторії та Саках.
За інформацією ВМС ЗСУ, було знищено морський тральник Чорноморського флоту “Ковровец”.
Однак журналісти стверджують, що ракетного удару було насправді завдано по ракетному кораблю "Циклон".
Що відомо про обставини ймовірного знищення ракетного корабля армії РФ
За інформацією аналітиків моніторингової групи, в районі Курячої пристані, поблизу якої було завдано ракетного удару, перебувало судно довжиною 70-75 метрів.
Однак вже в другій половині дня судна там не було.
Інші моніторингові канали із посиланням на анонімні джерела також зазначають, що вночі було знищено малий корабель проєкту 22800 "Циклон" в бухті Севастополя.
За попередньою інформацією, судно було знищено двома ракетами ATACMS.
Також зазначається, що внаслідок ракетних ударів було ліквідовано 6 військових окупаційної армії РФ та ще 11 окупантів отримали поранення.
"Циклон" — новий російський ракетний корабель проєкту 22800. Був збудований на суднобудівному заводі "Залив" в окупованій Керчі, закладений 2016 року, спущений на воду 2020-го. Ще у липні 2023 року окупанти в Керчі "урочисто" прийняли його до складу ВМФ Росії.
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