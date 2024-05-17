Дрони ГУР та СБУ уразили військові об’єкти РФ у Новоросійську та Севастополі — джерела

17 травня внаслідок спільних заходів ГУР та СБУ була уражена низка військових об’єктів держави-агресорки у Новоросійську та тимчасово окупованому Севастополі. Про це повідомляють джерела online.ua у спецслужбах.

Масштабна атака дронів ГУР та СБУ 17 травня: що відомо

Ціллю комплексної операції у ніч проти 17 травня з використанням надводних і повітряних дронів стали кораблі та інші плавзасоби Чорноморського флоту рф у місцях їхнього базування, зокрема у Севастополі та Новоросійську.

Водночас внаслідок роботи ППО та засобів РЕБ ворога було уражено також інші об’єкти. Поширити

За інформацією ворожих інфоресурсів, військову інфраструктуру агресора 17 травня атакувала понад сотня безпілотників.

Усі дрони, застосовані під час операції, були українського виробництва, - підкреслюють джерела.

Наймасштабніша атака дронів на Новоросійськ: що відомо

Новоросійськ потрапив під масштабну атаку дронів, яка була направлена на порт та НПЗ.

У Новоросійську БПЛА вразили щонайменше 2 нафтобази та 2 термінали, пише телеграм-канал ASTRA.

Внаслідок нічної атаки по Новоросійську постраждали «Новоросійський мазутний термінал» та термінал «Імпортхарчпром» — в останньому безпілотники потрапили двома резервуарами з паливом.

Крім того, за даними росЗМІ, в результаті атаки був приліт на нафтобазу Газпрому в селищі Кирилівка та нафтобазу «Грушова балка» Транснафти.

Що відомо про наслідки атаки БпЛА по Севастополю

За інформацією росЗМІ, знеструмлення значної частини Севастополя сталось внаслідок падіння уламків БпЛА на електропідстанцію з потужністю 330 кіловат.

За словами так званого керівника окупаційної адміністрацїі Севастополя Михайла Развожаєва, в ніч на 17 травня російські окупанти нібито успішно відбили масовану атаку БпЛА на місто.

Развожаєв заявив, що начебто російським загарбникам вдалось знищити десятки БпЛА та п'ять безекіпажних катерів.