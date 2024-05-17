Дрони масштабно атакували порт і нафтобазу Новоросійська — відео
Категорія
Події
Дата публікації

Дрони масштабно атакували порт і нафтобазу Новоросійська — відео

Бавовна
Джерело:  online.ua

У Новоросійську (Краснодарський край РФ) пролунали вибухи у ніч проти 17 травня. У районі міста нібито працюють системи протиповітряної оборони через атаку безпілотників. Під удар, попередньо, потрапили порт і нафтобаза.

У Новоросійську сталася масштабна атака дронів

Усю ніч в місті лунали вибухи, особливо в районі місцевого порту.

Близько третьої ночі жителі Новоросійська почали писати у пабліки про вибухи — щонайменше 8. У місті масово почало пропадати світло.

У мережі були оприлюднені кадри з нічними вибухами в Новоросійську, і на ролику також можна побачити спалахи в небі та сліди пожежі.

Пізніше росЗМІ написали, що порт теж був знеструмлений.

О 4.30 влада Краснодарського краю відрапортувала, що нічна атака на Новоросійськ була "безуспішною".

За словами місцевого губернатора Веніаміна Кондратьєва, силами ППО нібито було "придушено" понад 10 дронів, і через падіння уламків БПЛА виникли локальні загоряння. Постраждалих, каже він, немає.

Разом з тим пропагандистські медіа розповідають, що під удар безпілотників потрапив Новоросійський мазутний термінал та термінал "Транснафти".

О 5.55 стало відомо, що у Новоросійську цієї ночі місцеві жителі нарахували 33 безпілотники та понад 35 вибухів. Так у пресі "відреагували" на заяву губернатора Краснодарського краю про "придушення" силами ППО 10 безпілотників.

У мережі також повідомляють, що окрім порту у Новоросійську, також було завдано удару безпілотниками по нафтобазі та залізничній станції у Краснодарському краї.

У місті був перекритий рух Магістральною вулицею після нічної атаки.

Вранці 17 травня стало відомо, що у місті Новоросійськ після атаки дронів не працює громадський транспорт, також місцевою владою було скасовано заняття у навчальних закладах, рух деякими вулицями перекритий.

Вибухи в Новоросійську: що відомо

У цьому місті Краснодарського краю вибухи на різних об'єктах через атаку дронів відбуваються не вперше.

Так, до прикладу, раніше повідомлялося, в ніч проти 4 серпня минулого року російське портове місто Новоросійськ зазнало атаки морських дронів. Спочатку вибухи сталися близько першої години ночі в районі Південної Озеріївки, а друга серія вибухів сталася за кілька годин у Мисхако.

Саме у Новоросійську в серпні минулого Сили оборони провели успішну спецоперацію внаслідок якої було атаковано великий десантний корабель РФ "Оленегорский горняк".

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
У Новоросійську спалахнула масштабна пожежа у вантажному терміналі порту — відео
У Новоросійську спалахнула масштабна пожежа у вантажному терміналі порту — відео
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
У Новоросійську лунали вибухи. Росіяни заявили про збиту ракету ЗСУ
Новоросійськ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
РФ намагається захистити порт у Новоросійську після ударів ЗСУ по Севастополю — розвідка Британії
Міноборони Британії
порт

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?