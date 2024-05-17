Дрони масштабно атакували порт і нафтобазу Новоросійська — відео

У Новоросійську (Краснодарський край РФ) пролунали вибухи у ніч проти 17 травня. У районі міста нібито працюють системи протиповітряної оборони через атаку безпілотників. Під удар, попередньо, потрапили порт і нафтобаза.

У Новоросійську сталася масштабна атака дронів

Усю ніч в місті лунали вибухи, особливо в районі місцевого порту.

Близько третьої ночі жителі Новоросійська почали писати у пабліки про вибухи — щонайменше 8. У місті масово почало пропадати світло.

У мережі були оприлюднені кадри з нічними вибухами в Новоросійську, і на ролику також можна побачити спалахи в небі та сліди пожежі.

Пізніше росЗМІ написали, що порт теж був знеструмлений.

О 4.30 влада Краснодарського краю відрапортувала, що нічна атака на Новоросійськ була "безуспішною".

За словами місцевого губернатора Веніаміна Кондратьєва, силами ППО нібито було "придушено" понад 10 дронів, і через падіння уламків БПЛА виникли локальні загоряння. Постраждалих, каже він, немає.

Разом з тим пропагандистські медіа розповідають, що під удар безпілотників потрапив Новоросійський мазутний термінал та термінал "Транснафти".

О 5.55 стало відомо, що у Новоросійську цієї ночі місцеві жителі нарахували 33 безпілотники та понад 35 вибухів. Так у пресі "відреагували" на заяву губернатора Краснодарського краю про "придушення" силами ППО 10 безпілотників.

У мережі також повідомляють, що окрім порту у Новоросійську, також було завдано удару безпілотниками по нафтобазі та залізничній станції у Краснодарському краї. Поширити

У місті був перекритий рух Магістральною вулицею після нічної атаки.

Вранці 17 травня стало відомо, що у місті Новоросійськ після атаки дронів не працює громадський транспорт, також місцевою владою було скасовано заняття у навчальних закладах, рух деякими вулицями перекритий.

Вибухи в Новоросійську: що відомо

У цьому місті Краснодарського краю вибухи на різних об'єктах через атаку дронів відбуваються не вперше.

Так, до прикладу, раніше повідомлялося, в ніч проти 4 серпня минулого року російське портове місто Новоросійськ зазнало атаки морських дронів. Спочатку вибухи сталися близько першої години ночі в районі Південної Озеріївки, а друга серія вибухів сталася за кілька годин у Мисхако.

Саме у Новоросійську в серпні минулого Сили оборони провели успішну спецоперацію внаслідок якої було атаковано великий десантний корабель РФ "Оленегорский горняк".