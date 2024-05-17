Дроны масштабно атаковали порт и нефтебазу Новороссийска — видео
Категория
Проиcшествия
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Дроны масштабно атаковали порт и нефтебазу Новороссийска — видео

Бавовна
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Источник:  online.ua

В Новороссийске (Краснодарский край РФ) раздались взрывы в ночь на 17 мая. В районе города якобы работают системы противовоздушной обороны из-за атаки беспилотников. Под удар, предварительно, попали порт и нефтебаза.

В Новороссийске произошла масштабная атака дронов

Всю ночь в городе раздавались взрывы, особенно в районе местного порта.

Около трех ночи жители Новороссийска начали писать в паблики о взрывах — не менее 8. В городе массово начал пропадать свет.

В сети были обнародованы кадры с ночными взрывами в Новороссийске, и на ролике можно увидеть вспышки в небе и следы пожара.

Позже РосСМИ написали, что порт тоже был обесточен.

В 4.30 власти Краснодарского края отрапортовали, что ночная атака на Новороссийск была "безуспешной".

По словам местного губернатора Вениамина Кондратьева, силами ПВО якобы было "подавлено" более 10 дронов, и из-за падения обломков БПЛА возникли локальные возгорания. Пострадавших, говорит он, нет.

Вместе с тем, пропагандистские медиа рассказывают, что под удар беспилотников попал Новороссийский мазутный терминал и терминал "Транснефти".

В 5.55 стало известно, что в Новороссийске этой ночью местные жители насчитали 33 беспилотника и более 35 взрывов. Так в печати "отреагировали" на заявление губернатора Краснодарского края о "подавлении" силами ПВО 10 беспилотников.

В сети также сообщают, что кроме порта в Новороссийске, также был нанесен удар беспилотниками по нефтебазе и железнодорожной станции в Краснодарском крае.

В городе было перекрыто движение по Магистральной улице после ночной атаки.

Утром 17 мая стало известно, что в городе Новороссийск после атаки дронов не работает общественный транспорт, также местными властями были отменены занятия в учебных заведениях, движение по некоторым улицам перекрыто.

Взрывы в Новороссийске: что известно

В этом городе Краснодарского края взрывы на разных объектах из-за атаки дронов происходят не в первый раз.

Так, к примеру, ранее сообщалось, в ночь на 4 августа прошлого года российский портовый город Новороссийск подвергся атаке морских дронов. Сначала взрывы произошли около часа ночи в районе Южной Озериевки, а вторая серия взрывов произошла через несколько часов в Мисхако.

Именно в Новороссийске в августе прошлого Силы обороны провели успешную спецоперацию, в результате которой был атакован большой десантный корабль РФ "Оленегорский горняк".

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