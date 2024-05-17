Значна частина окупованого Росією Севастополя на території Криму була знеструмлена внаслідок атаки БпЛА.

Що відомо про наслідки атаки БпЛА по Севастополю

За інформацією Telegram-каналу “Кримський вітер”, знеструмлення значної частини Севастополя сталось внаслідок падіння уламків БпЛА на електропідстанцію з потужністю 330 кіловат.

За словами так званого керівника окупаційної адміністрацїі Севастополя Михайла Развожаєва, вніч на 17 травня російські окупанти нібито успішно відбили масовану атаку БпЛА на місто.

Развожаєв заявив, що начебто російським загарбникам вдалось знищити десятки БпЛА та п'ять безекіпажних катерів.

Пізніше псевдочиновник повідомив, що після дронової атаки виникли проблеми в роботі підстанції "Севастополь", і щоб вона знову почала нормально працювати, за попередніми оцінками, потрібно "близько доби".

Поки тривають відновлювальні роботи, місто не зможе отримувати достатню кількість енергії. Відповідно, будуть точкові відключення світла... У зв'язку з ситуацією, що склалася, мною ухвалено рішення про скасування занять у всіх школах, установах середньої професійної освіти та дитячих садках, — додав Развожаєв. Поширити

Що відомо про інші наслідки масованої атаки по Криму

Зазначається, що в Севастополі було чути цієї ночі звуки стрілянини та вибухи.

Пропагандистські медіа пишуть про роботу ППО в цьому місті та про начебто атаку дронів. І ці безпілотники російські загарбники, зокрема, намагаються збити за допомогою стрілецької зброї.

Ближче до опівночі в Криму повідомляли про звуки вибухів в Джанкойському районі. Зокрема, про це пише Telegram-канал "Кримський вітер" з посиланням на підписників.

Пізніше стало відомо, що в Балаклаві зникло світло, хоча вуличні ліхтарі горять.

В мережі припускають, що Балаклавська ТЕС може бути об'єктом атаки.