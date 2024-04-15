АТЕШ виявив нові місця розташування російської ППО у Севастополі
Категорія
Україна
Дата публікації

АТЕШ виявив нові місця розташування російської ППО у Севастополі

ППО
Джерело:  АТЕШ

Агент руху кримськотатарського опору АТЕШ в окупованому Севастополі провів операцію щодо виявлення ППО ворога. 

Армія РФ розташовує ППО у житлових кварталах Севастополя

Нові локації протиповітряної оборони окупантів у Криму знайшов АТЕШ.

Наш агент у ході розвідки міста Севастополя та його околиць виявив кілька місць дислокації коштів ППО окупантів.

Росіяни не соромляться розміщувати ракетне озброєння безпосередньо біля будинків місцевого населення, чим наражають їх на небезпеку.

Додаємо координати: 44.516258, 33.548740, 44.505588, 33.571606.

Більш детальну інформацію було передано представникам Сил оборони України, пообіцяли партизан .

Так званий "російський світ" приносить лише смерть, репресії та руйнування. Кримчани виступають проти російської окупації та активно борються за свою свободу у лавах «АТЕШ».

Російські окупанти перевозять озброєння до Джанкою

Рух кримськотатарського опору АТЕШ виявив переміщення техніки ворога у напрямку тимчасово окупованої Херсонської області.

Агенти нашого руху в Криму фіксують рух колони самохідної артилерійської установки 2С19 «Мста-С». Висока інтенсивність боїв на півдні України та значні втрати окупантів змушують їх замінювати знищену техніку та військових.

Ми продовжуємо вести партизанську боротьбу та вносимо свій внесок у перемогу над рашизмом.

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