АТЕШ виявив нові місця розташування російської ППО у Севастополі

Агент руху кримськотатарського опору АТЕШ в окупованому Севастополі провів операцію щодо виявлення ППО ворога.
Армія РФ розташовує ППО у житлових кварталах Севастополя
Нові локації протиповітряної оборони окупантів у Криму знайшов АТЕШ.
Наш агент у ході розвідки міста Севастополя та його околиць виявив кілька місць дислокації коштів ППО окупантів.
Росіяни не соромляться розміщувати ракетне озброєння безпосередньо біля будинків місцевого населення, чим наражають їх на небезпеку.
Більш детальну інформацію було передано представникам Сил оборони України, пообіцяли партизан .
Російські окупанти перевозять озброєння до Джанкою
Рух кримськотатарського опору АТЕШ виявив переміщення техніки ворога у напрямку тимчасово окупованої Херсонської області.
Агенти нашого руху в Криму фіксують рух колони самохідної артилерійської установки 2С19 «Мста-С». Висока інтенсивність боїв на півдні України та значні втрати окупантів змушують їх замінювати знищену техніку та військових.
Ми продовжуємо вести партизанську боротьбу та вносимо свій внесок у перемогу над рашизмом.
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