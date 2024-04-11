АТЕШ зафіксував нові підрозділи армії РФ на окупованій Херсонщині
Категорія
Україна
Дата публікації

АТЕШ зафіксував нові підрозділи армії РФ на окупованій Херсонщині

Окупанти
Джерело:  АТЕШ

Рух кримськотатарського опору АТЕШ виявив масове прибуття до окупованої Новоолексіївки Херсонської області російських окупантів з характерними татуюваннями.

Окупанти підсилюють своє угруповання на Херсонщині колишніми ув’язненими

На залізничну станцію “Новоолексіївка” прибувають нові ешелони з російськими військовими.

Наші агенти також відзначають прибуття великої кількості особового складу окупаційної армії до Новоолексіївки. Дані воїни розміщуються у вільних покинутих будинках. Більшість із них мають множинні татуювання на тілі. Місцеве населення вважає, що це люди, які раніше перебували у місцях позбавлення волі.

Якщо ви знаєте, де російська окупаційна армія розміщує особовий склад, повідомляйте нам. Разом ми виженемо російську орду з України!

Рашисти продовжують проводити заходи щодо посилення фільтраційних заходів у населених пунктах, які розташовані поблизу кордону, з тимчасово окупованим Кримом.

Як повідомляють агенти АТЕШ, підрозділи росгвардії отримали вказівку відловлювати українських партизанів, які передають інформацію про місця базування особового складу російських окупаційних військ. Також у населеному пункті відзначається зникнення особового складу російських військ.

За офіційними доповідями, які надходили до угруповання вс рф «дніпро» нам стало відомо, що орки відмовляються виконувати бойові завдання і самовільно залишають місця тимчасової дислокації. Примітно те, що деякі з тих, хто офіційно проходив паперами як соч (що самовільно залишив частину), пізніше виявлялися на окупованій території Херсонської області.

Російські окупанти перевозять озброєння до Джанкою

Рух кримськотатарського опору АТЕШ виявив переміщення техніки ворога у напрямку тимчасово окупованої Херсонської області.

Агенти нашого руху в Криму фіксують рух колони самохідної артилерійської установки 2С19 «Мста-С». Висока інтенсивність боїв на півдні України та значні втрати окупантів змушують їх замінювати знищену техніку та військових.

Ми продовжуємо вести партизанську боротьбу та вносимо свій внесок у перемогу над рашизмом.

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