АТЕШ зафіксував нові підрозділи армії РФ на окупованій Херсонщині

Рух кримськотатарського опору АТЕШ виявив масове прибуття до окупованої Новоолексіївки Херсонської області російських окупантів з характерними татуюваннями.
Окупанти підсилюють своє угруповання на Херсонщині колишніми ув’язненими
На залізничну станцію “Новоолексіївка” прибувають нові ешелони з російськими військовими.
Якщо ви знаєте, де російська окупаційна армія розміщує особовий склад, повідомляйте нам. Разом ми виженемо російську орду з України!
Рашисти продовжують проводити заходи щодо посилення фільтраційних заходів у населених пунктах, які розташовані поблизу кордону, з тимчасово окупованим Кримом.
Як повідомляють агенти АТЕШ, підрозділи росгвардії отримали вказівку відловлювати українських партизанів, які передають інформацію про місця базування особового складу російських окупаційних військ. Також у населеному пункті відзначається зникнення особового складу російських військ.
Російські окупанти перевозять озброєння до Джанкою
Рух кримськотатарського опору АТЕШ виявив переміщення техніки ворога у напрямку тимчасово окупованої Херсонської області.
Агенти нашого руху в Криму фіксують рух колони самохідної артилерійської установки 2С19 «Мста-С». Висока інтенсивність боїв на півдні України та значні втрати окупантів змушують їх замінювати знищену техніку та військових.
Ми продовжуємо вести партизанську боротьбу та вносимо свій внесок у перемогу над рашизмом.
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