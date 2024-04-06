АТЕШ фіксує рух колони російських САУ у бік Джанкою

Окупанти РФ перебазовують військову техніку з Криму на материкову частину України.
Російські окупанти перевозять озброєння до Джанкою
Рух кримськотатарського опору АТЕШ виявив переміщення техніки ворога у напрямку тимчасово окупованої Херсонської області.
Ми продовжуємо вести партизанську боротьбу та вносимо свій внесок у перемогу над рашизмом.
АТЕШ фіксує прибуття рашистів до Джанкою
Також партизани розвідали, що велика кількість російських окупантів прибула до Джанкою.
Агенти АТЕШ підтверджують, що ситуація з регулярним прибуттям особового складу до міста без змін. За нашими даними, у військових шпиталях та цивільних лікарнях на лікуванні перебуває безліч окупантів, які прибули з окупованої материкової України.
Великі втрати російських загарбницьких військ змушують Кремль проводити приховану мобілізацію компенсації цих втрат. В результаті багато окупантів прибувають у Джанкой для подальшого висування на фронт.
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