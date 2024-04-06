АТЕШ фіксує рух колони російських САУ у бік Джанкою
Категорія
Україна
Дата публікації

АТЕШ фіксує рух колони російських САУ у бік Джанкою

САУ
Джерело:  АТЕШ

Окупанти РФ перебазовують військову техніку з Криму на материкову частину України.

Російські окупанти перевозять озброєння до Джанкою

Рух кримськотатарського опору АТЕШ виявив переміщення техніки ворога у напрямку тимчасово окупованої Херсонської області.

Агенти нашого руху в Криму фіксують рух колони самохідної артилерійської установки 2С19 «Мста-С». Висока інтенсивність боїв на півдні України та значні втрати окупантів змушують їх замінювати знищену техніку та військових.

Ми продовжуємо вести партизанську боротьбу та вносимо свій внесок у перемогу над рашизмом.

АТЕШ фіксує прибуття рашистів до Джанкою

Також партизани розвідали, що велика кількість російських окупантів прибула до Джанкою.

Агенти АТЕШ підтверджують, що ситуація з регулярним прибуттям особового складу до міста без змін. За нашими даними, у військових шпиталях та цивільних лікарнях на лікуванні перебуває безліч окупантів, які прибули з окупованої материкової України.

Великі втрати російських загарбницьких військ змушують Кремль проводити приховану мобілізацію компенсації цих втрат. В результаті багато окупантів прибувають у Джанкой для подальшого висування на фронт.

Якщо ти російський військовий, хочеш жити проти злочинної війни, пиши нашому координатору. Приєднавшись до нас, ти матимеш шанс повернутися додому, до своєї родини і жити у вільній країні.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія посилює оборону Керченського мосту системами ППО — АТЕШ
міст
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
АТЕШ дізнався про проблеми російської армії з системами ППО
ппо
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
АТЕШ в Джанкої виявив склад армії РФ біля цивільної інфраструктури — фото
рф

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?