АТЕШ фиксирует движение колонны российских САУ в сторону Джанкоя
Категория
Украина
Дата публикации

АТЕШ фиксирует движение колонны российских САУ в сторону Джанкоя

САУ
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Источник:  АТЕШ

Оккупанты РФ перебазируют военную технику из Крыма на материковую часть Украины.

Российские оккупанты перевозят вооружение в Джанкой

Движение крымскотатарского сопротивления АТЕШ обнаружило перемещение техники врага в направлении временно оккупированной Херсонской области.

Агенты нашего движения в Крыму фиксируют движение колонны самоходной артиллерийской установки 2С19 "Мста-С". Высокая интенсивность боев на юге Украины и значительные потери оккупантов заставляют их заменять уничтоженную технику и военных.

Мы продолжаем вести партизанскую борьбу и вносим свой вклад в победу над рашизмом.

АТЕШ фиксирует прибытие рашистов в Джанкой

Также партизаны узнали, что большое количество российских оккупантов прибыло к Джанкой.

Агенты АТЕШ подтверждают, что ситуация с регулярным прибытием личного состава в город без изменений. По нашим данным, в военных госпиталях и гражданских больницах на лечении находится множество оккупантов, прибывших из оккупированной материковой Украины.

Большие потери российских захватнических войск вынуждают Кремль проводить скрытую мобилизацию компенсации этих потерь. В результате многие оккупантов прибывают в Джанкой для дальнейшего выдвижения на фронт.

Если ты российский военный, хочешь жить против преступной войны, пиши нашему координатору. Присоединившись к нам, у тебя будет шанс вернуться домой, к своей семье, и жить в свободной стране.

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