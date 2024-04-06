АТЕШ фиксирует движение колонны российских САУ в сторону Джанкоя

Оккупанты РФ перебазируют военную технику из Крыма на материковую часть Украины.
Российские оккупанты перевозят вооружение в Джанкой
Движение крымскотатарского сопротивления АТЕШ обнаружило перемещение техники врага в направлении временно оккупированной Херсонской области.
Мы продолжаем вести партизанскую борьбу и вносим свой вклад в победу над рашизмом.
АТЕШ фиксирует прибытие рашистов в Джанкой
Также партизаны узнали, что большое количество российских оккупантов прибыло к Джанкой.
Агенты АТЕШ подтверждают, что ситуация с регулярным прибытием личного состава в город без изменений. По нашим данным, в военных госпиталях и гражданских больницах на лечении находится множество оккупантов, прибывших из оккупированной материковой Украины.
Большие потери российских захватнических войск вынуждают Кремль проводить скрытую мобилизацию компенсации этих потерь. В результате многие оккупантов прибывают в Джанкой для дальнейшего выдвижения на фронт.
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