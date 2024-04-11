АТЕШ зафиксировал новые подразделения армии РФ на оккупированной Херсонщине

Движение крымскотатарского сопротивления АТЕШ обнаружило массовое прибытие в оккупированную Новоалексеевку Херсонской области российских оккупантов с характерными татуировками.
Оккупанты усиливают свою группировку на Херсонщине бывшими заключенными
На железнодорожную станцию "Новоалексеевка" прибывают новые эшелоны с российскими военными.
Если вы знаете, где российская оккупационная армия размещает личный состав, сообщайте нам. Вместе мы выгоним русскую орду из Украины!
Рашисты продолжают проводить мероприятия по усилению фильтрационных мероприятий в населенных пунктах, расположенных вблизи границы, с временно оккупированным Крымом.
Как сообщают агенты АТЕШ, подразделения росгвардии получили указание отлавливать украинских партизан, которые передают информацию о местах базирования личного состава российских оккупационных войск. Также в населенном пункте отмечается исчезновение личного состава российских войск.
Российские оккупанты перевозят вооружение в Джанкой
Движение крымскотатарского сопротивления АТЕШ обнаружило перемещение техники врага в направлении временно оккупированной Херсонской области.
Агенты нашего движения в Крыму фиксируют движение колонны самоходной артиллерийской установки 2С19 "Мста-С". Высокая интенсивность боев на юге Украины и значительные потери оккупантов заставляют их заменять уничтоженную технику и военных.
Мы продолжаем вести партизанскую борьбу и вносим свой вклад в победу над рашизмом.
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