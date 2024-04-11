АТЕШ зафиксировал новые подразделения армии РФ на оккупированной Херсонщине
Категория
Украина
Дата публикации

АТЕШ зафиксировал новые подразделения армии РФ на оккупированной Херсонщине

Новоалексеевка
Читати українською
Источник:  АТЕШ

Движение крымскотатарского сопротивления АТЕШ обнаружило массовое прибытие в оккупированную Новоалексеевку Херсонской области российских оккупантов с характерными татуировками.

Оккупанты усиливают свою группировку на Херсонщине бывшими заключенными

На железнодорожную станцию "Новоалексеевка" прибывают новые эшелоны с российскими военными.

Наши агенты также отмечают прибытие большого количества личного состава оккупационной армии в Новоалексеевку. Данные воины размещаются в свободных заброшенных домах. Большинство из них имеют множественные татуировки на теле. Местное население считает, что это люди, которые ранее находились в местах лишения свободы.

Если вы знаете, где российская оккупационная армия размещает личный состав, сообщайте нам. Вместе мы выгоним русскую орду из Украины!

Рашисты продолжают проводить мероприятия по усилению фильтрационных мероприятий в населенных пунктах, расположенных вблизи границы, с временно оккупированным Крымом.

Как сообщают агенты АТЕШ, подразделения росгвардии получили указание отлавливать украинских партизан, которые передают информацию о местах базирования личного состава российских оккупационных войск. Также в населенном пункте отмечается исчезновение личного состава российских войск.

По официальным докладам, поступавшим в группировку вс рф «Днепр» нам стало известно, что орки отказываются выполнять боевые задания и самовольно покидают места временной дислокации. Примечательно, что некоторые из тех, кто официально проходил бумагами как СПЧ (что самовольно покинул часть), позже оказывались на оккупированной территории Херсонской области.

Российские оккупанты перевозят вооружение в Джанкой

Движение крымскотатарского сопротивления АТЕШ обнаружило перемещение техники врага в направлении временно оккупированной Херсонской области.

Агенты нашего движения в Крыму фиксируют движение колонны самоходной артиллерийской установки 2С19 "Мста-С". Высокая интенсивность боев на юге Украины и значительные потери оккупантов заставляют их заменять уничтоженную технику и военных.

Мы продолжаем вести партизанскую борьбу и вносим свой вклад в победу над рашизмом.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
АТЕШ узнал о проблемах российской армии с системами ПВО
пво
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
АТЕШ в Джанкое обнаружил состав армии РФ возле гражданской инфраструктуры — фото
рф
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
АТЕШ фиксирует движение колонны российских САУ в сторону Джанкоя
САУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?