АТЕШ зафиксировал новые подразделения армии РФ на оккупированной Херсонщине

Оккупанты усиливают свою группировку на Херсонщине бывшими заключенными

На железнодорожную станцию "Новоалексеевка" прибывают новые эшелоны с российскими военными.

Наши агенты также отмечают прибытие большого количества личного состава оккупационной армии в Новоалексеевку. Данные воины размещаются в свободных заброшенных домах. Большинство из них имеют множественные татуировки на теле. Местное население считает, что это люди, которые ранее находились в местах лишения свободы. Поделиться

Если вы знаете, где российская оккупационная армия размещает личный состав, сообщайте нам. Вместе мы выгоним русскую орду из Украины!

Рашисты продолжают проводить мероприятия по усилению фильтрационных мероприятий в населенных пунктах, расположенных вблизи границы, с временно оккупированным Крымом.

Как сообщают агенты АТЕШ, подразделения росгвардии получили указание отлавливать украинских партизан, которые передают информацию о местах базирования личного состава российских оккупационных войск. Также в населенном пункте отмечается исчезновение личного состава российских войск.

По официальным докладам, поступавшим в группировку вс рф «Днепр» нам стало известно, что орки отказываются выполнять боевые задания и самовольно покидают места временной дислокации. Примечательно, что некоторые из тех, кто официально проходил бумагами как СПЧ (что самовольно покинул часть), позже оказывались на оккупированной территории Херсонской области. Поделиться

Российские оккупанты перевозят вооружение в Джанкой

Движение крымскотатарского сопротивления АТЕШ обнаружило перемещение техники врага в направлении временно оккупированной Херсонской области.

Агенты нашего движения в Крыму фиксируют движение колонны самоходной артиллерийской установки 2С19 "Мста-С". Высокая интенсивность боев на юге Украины и значительные потери оккупантов заставляют их заменять уничтоженную технику и военных.