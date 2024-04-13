АТЕШ знайшли склад армії РФ у Херсонській області — відео

Окупанти продовжують прикриватися цивільними на захопленій частині України. Зокрема, склад зі зброєю у Херсонській області вони обладнали у підвалі школи в Новоолексіївці.

Партизани знайшли склад росіян у Херсонській області

Агенти "Атеш" виявили склад зброї та боєприпасів окупантів у підвалі школи в Новоолексіївці Херсонської області, — йдеться у повідомленні. Поширити

Партизанам, які проводили стеження, вдалося виявити, що окупанти зберігають там артилерійські снаряди, міни та інші боєприпаси.

Отримана інформація свідчить про те, що ЗС РФ продовжують порушувати міжнародне право та використовувати мирні об'єкти для досягнення військових цілей, — зазначає "Атеш". Поширити

Окупанти підсилюють своє угруповання на Херсонщині колишніми ув’язненими

На залізничну станцію “Новоолексіївка” прибувають нові ешелони з російськими військовими.

Наші агенти також відзначають прибуття великої кількості особового складу окупаційної армії до Новоолексіївки. Дані воїни розміщуються у вільних покинутих будинках. Більшість із них мають множинні татуювання на тілі. Місцеве населення вважає, що це люди, які раніше перебували у місцях позбавлення волі. Поширити

Якщо ви знаєте, де російська окупаційна армія розміщує особовий склад, повідомляйте нам. Разом ми виженемо російську орду з України!

Рашисти продовжують проводити заходи щодо посилення фільтраційних заходів у населених пунктах, які розташовані поблизу кордону, з тимчасово окупованим Кримом.

Як повідомляють агенти АТЕШ, підрозділи росгвардії отримали вказівку відловлювати українських партизанів, які передають інформацію про місця базування особового складу російських окупаційних військ. Також у населеному пункті відзначається зникнення особового складу російських військ.