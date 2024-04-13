АТЕШ нашли состав армии РФ в Херсонской области — видео

Оккупанты продолжают прикрываться гражданскими на захваченной части Украины. В частности, склад с оружием в Херсонской области они оборудовали в подвале школы в Новоалексеевке.
Партизаны нашли склад россиян в Херсонской области
Партизанам, проводившим слежку, удалось обнаружить, что оккупанты хранят там артиллерийские снаряды, мины и другие боеприпасы.
Оккупанты усиливают свою группировку на Херсонщине бывшими заключенными
На железнодорожную станцию "Новоалексеевка" прибывают новые эшелоны с российскими военными.
Если вы знаете, где российская оккупационная армия размещает личный состав, сообщайте нам. Вместе мы выгоним русскую орду из Украины!
Рашисты продолжают проводить мероприятия по усилению фильтрационных мероприятий в населенных пунктах, расположенных вблизи границы, с временно оккупированным Крымом.
Как сообщают агенты АТЕШ, подразделения росгвардии получили указание отлавливать украинских партизан, передающих информацию о местах базирования личного состава российских оккупационных войск. Также в населенном пункте отмечается исчезновение личного состава русских войск.
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