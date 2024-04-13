АТЕШ нашли состав армии РФ в Херсонской области — видео
Категория
Украина
Дата публикации

АТЕШ нашли состав армии РФ в Херсонской области — видео

АТЕШ нашли состав армии РФ в Херсонской области — видео
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Источник:  АТЕШ

Оккупанты продолжают прикрываться гражданскими на захваченной части Украины. В частности, склад с оружием в Херсонской области они оборудовали в подвале школы в Новоалексеевке.

Партизаны нашли склад россиян в Херсонской области

Агенты "Атеш" обнаружили склад оружия и боеприпасов окупантов в подвале школы в Новоалексеевке Херсонской области, — говорится в сообщении.

Партизанам, проводившим слежку, удалось обнаружить, что оккупанты хранят там артиллерийские снаряды, мины и другие боеприпасы.

Полученная информация свидетельствует о том, что ВС РФ продолжают нарушать международное право и использовать мирные объекты для достижения военных целей, — отмечает Атеш.

Оккупанты усиливают свою группировку на Херсонщине бывшими заключенными

На железнодорожную станцию "Новоалексеевка" прибывают новые эшелоны с российскими военными.

Наши агенты также отмечают прибытие большого количества личного состава оккупационной армии в Новоалексеевку. Данные воины размещаются в свободных заброшенных домах. Большинство из них имеют множественные татуировки на теле. Местное население считает, что это люди, которые ранее находились в местах лишения свободы.

Если вы знаете, где российская оккупационная армия размещает личный состав, сообщайте нам. Вместе мы выгоним русскую орду из Украины!

Рашисты продолжают проводить мероприятия по усилению фильтрационных мероприятий в населенных пунктах, расположенных вблизи границы, с временно оккупированным Крымом.

Как сообщают агенты АТЕШ, подразделения росгвардии получили указание отлавливать украинских партизан, передающих информацию о местах базирования личного состава российских оккупационных войск. Также в населенном пункте отмечается исчезновение личного состава русских войск.

По официальным докладам, поступавшим в группировку вс рф «Днепр» нам стало известно, что орки отказываются выполнять боевые задания и самовольно покидают места временной дислокации. Примечательно, что некоторые из тех, кто официально проходил бумагами как соч (что самовольно покинул часть), позже оказывались на оккупированной территории Херсонской области.

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