АТЕШ нашли состав армии РФ в Херсонской области — видео

Оккупанты продолжают прикрываться гражданскими на захваченной части Украины. В частности, склад с оружием в Херсонской области они оборудовали в подвале школы в Новоалексеевке.

Партизаны нашли склад россиян в Херсонской области

Агенты "Атеш" обнаружили склад оружия и боеприпасов окупантов в подвале школы в Новоалексеевке Херсонской области, — говорится в сообщении. Поделиться

Партизанам, проводившим слежку, удалось обнаружить, что оккупанты хранят там артиллерийские снаряды, мины и другие боеприпасы.

Полученная информация свидетельствует о том, что ВС РФ продолжают нарушать международное право и использовать мирные объекты для достижения военных целей, — отмечает Атеш. Поделиться

Оккупанты усиливают свою группировку на Херсонщине бывшими заключенными

На железнодорожную станцию "Новоалексеевка" прибывают новые эшелоны с российскими военными.

Наши агенты также отмечают прибытие большого количества личного состава оккупационной армии в Новоалексеевку. Данные воины размещаются в свободных заброшенных домах. Большинство из них имеют множественные татуировки на теле. Местное население считает, что это люди, которые ранее находились в местах лишения свободы. Поделиться

Если вы знаете, где российская оккупационная армия размещает личный состав, сообщайте нам. Вместе мы выгоним русскую орду из Украины!

Рашисты продолжают проводить мероприятия по усилению фильтрационных мероприятий в населенных пунктах, расположенных вблизи границы, с временно оккупированным Крымом.

Как сообщают агенты АТЕШ, подразделения росгвардии получили указание отлавливать украинских партизан, передающих информацию о местах базирования личного состава российских оккупационных войск. Также в населенном пункте отмечается исчезновение личного состава русских войск.