АТЕШ обнаружил новые места расположения российской ПВО в Севастополе

Агент движения крымскотатарского сопротивления АТЕШ в оккупированном Севастополе провел операцию по выявлению ПВО врага.

Армия РФ располагает ПВО в жилых кварталах Севастополя

Новые локации противовоздушной обороны окупантов в Крыму нашел АТЕШ.

Наш агент в ходе разведки города Севастополя и его окрестностей обнаружил несколько мест дислокации средств ПВО оккупантов.

Россияне не стесняются размещать ракетное вооружение непосредственно у домов местного населения, чем подвергают их опасности.

Добавляем координаты: 44.516258, 33.548740, 44.505588, 33.571606. Поделиться

Более подробная информация была передана представителям Сил обороны Украины, пообещали партизаны.

Так называемый "русский мир" приносит только смерть, репрессии и разрушения. Крымчане выступают против российской оккупации и активно борются за свою свободу в рядах АТЕШ. Поделиться

Российские оккупанты перевозят вооружение в Джанкой

Движение крымскотатарского сопротивления АТЕШ обнаружило перемещение техники врага в направлении временно оккупированной Херсонской области.

Агенты нашего движения в Крыму фиксируют движение колонны самоходной артиллерийской установки 2С19 "Мста-С". Высокая интенсивность боев на юге Украины и значительные потери оккупантов заставляют их заменять уничтоженную технику и военных.