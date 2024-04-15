АТЕШ обнаружил новые места расположения российской ПВО в Севастополе

Агент движения крымскотатарского сопротивления АТЕШ в оккупированном Севастополе провел операцию по выявлению ПВО врага.
Армия РФ располагает ПВО в жилых кварталах Севастополя
Новые локации противовоздушной обороны окупантов в Крыму нашел АТЕШ.
Наш агент в ходе разведки города Севастополя и его окрестностей обнаружил несколько мест дислокации средств ПВО оккупантов.
Россияне не стесняются размещать ракетное вооружение непосредственно у домов местного населения, чем подвергают их опасности.
Более подробная информация была передана представителям Сил обороны Украины, пообещали партизаны.
Российские оккупанты перевозят вооружение в Джанкой
Движение крымскотатарского сопротивления АТЕШ обнаружило перемещение техники врага в направлении временно оккупированной Херсонской области.
Агенты нашего движения в Крыму фиксируют движение колонны самоходной артиллерийской установки 2С19 "Мста-С". Высокая интенсивность боев на юге Украины и значительные потери оккупантов заставляют их заменять уничтоженную технику и военных.
Мы продолжаем вести партизанскую борьбу и вносим свой вклад в победу над рашизмом.
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