Росіяни намагаються захистити залишки суден у Севастополі підтопленими баржами — фото

На вході в Севастопольську бухту російські військові встановлюють додаткові баржі для захисту від українських морських дронів. Це видно із даних супутникових знімків.

Що відбувається в Севастопольській бухті

Як зазначають у моніторинговій групі, перші дві баржі були притоплені там із 5 до 10 квітня. Таким чином Чорноморський флот РФ намагається захистити судна, що залишилися.

Також у повідомленні нагадують, що всі носії крилатих ракет "Калібр" та інші значущі кораблі Чорноморський флот перевів на військово-морську базу в Новоросійськ, та зауважили, що українські морські дрони дістають і туди.

Російські війська використовують дану тактику на постійній основі ще з початку війни проти України у 2014 році. Надто — після посилення ударів українськими дронами по суднах Чорноморського флоту впродовж повномасштабної агресії РФ.

Військові РФ активізували будівництво оборонних укріплень по всьому Криму

Раніше партизани повідомляли, що російські військові активізували будівництво фортифікаційних споруд по всій території Криму, у тому числі біля берегової лінії, на адмінкордоні з Херсонщиною та в центрі півострова.

Агенти руху виявили нові окопи, а також інформують про те, що окупанти зміцнюють старі окопи та посилюють охорону логістичних об'єктів у Криму.

На думку партизан, це відбувається на тлі надходження військової та фінансової допомоги для України з боку союзників.