Россияне пытаются защитить остатки суден в Севастополе подтопленными баржами — фото

На входе в Севастопольскую бухту российские военные устанавливают дополнительные баржи для защиты от украинских морских дронов. Это видно из данных спутниковых снимков.

Что происходит в Севастопольской бухте

Как отмечают в мониторинговой группе, первые две баржи были притоплены там с 5 по 10 апреля. Таким образом Черноморский флот РФ пытается защитить оставшиеся суда.

Также в сообщении напоминают, что все носители крылатых ракет "Калибр" и другие значимые корабли Черноморский флот перевел на военно-морскую базу в Новороссийск, заметив, что украинские морские дроны достают и туда.

Российские войска используют тактику на постоянной основе еще с начала войны против Украины в 2014 году. Особенно после усиления ударов украинскими дронами по судам Черноморского флота на протяжении полномасштабной агрессии РФ.

Военные РФ активизировали строительство оборонных укреплений по всему Крыму

Ранее партизаны сообщали, что российские военные активизировали строительство фортификационных сооружений по всей территории Крыма, в том числе у береговой линии, на админгранице с Херсонщиной и в центре полуострова.

Агенты движения обнаружили новые окопы, а также информируют о том, что оккупанты укрепляют старые окопы и усиливают охрану логистических объектов в Крыму.

По мнению партизан, это происходит на фоне поступления военной и финансовой помощи Украине со стороны союзников.