Севастополь остался без света в результате атаки БпЛА
Категория
Украина
Дата публикации

Севастополь остался без света в результате атаки БпЛА

Севастополь
Читати українською
Источник:  online.ua

Значительная часть оккупированного Россией Севастополя на территории Крыма была обесточена в результате атаки БПЛА.

Что известно о последствиях атаки БПЛА по Севастополю.

По информации Telegram-канала "Крымский ветер", обесточивание значительной части Севастополя произошло в результате падения обломков БПЛА на электроподстанцию с мощностью 330 киловатт.

По словам так называемого руководителя оккупационной администрации Севастополя Михаила Развожаева, в ночь на 17 мая российские оккупанты якобы успешно отбили массированную атаку БПЛА на город.

Развожаев заявил, что якобы российским захватчикам удалось уничтожить десятки БПЛА и пять безэкипажных катеров.

Позже псевдочиновник сообщил, что после дроновой атаки возникли проблемы в работе подстанции "Севастополь", и чтобы она снова начала нормально работать, по предварительным оценкам, нужно "около суток".

Пока продолжаются восстановительные работы, город не сможет получать достаточное количество энергии. Соответственно, будут точечные отключения света... В связи с сложившейся ситуацией мною принято решение об отмене занятий во всех школах, учреждениях среднего профессионального образования и детских садах, — добавил Развожаев.

Что известно о других последствиях массированной атаки по Крыму

Отмечается, что в Севастополе слышались этой ночью звуки стрельбы и взрывы.

Пропагандистские медиа пишут о работе ПВО в этом городе и о якобы атаке дронов. И эти беспилотники российские захватчики, в частности, пытаются сбить с помощью стрелкового оружия.

Ближе к полуночи в Крыму сообщалось о звуках взрывов в Джанкойском районе. В частности, об этом пишет Telegram-канал "Крымский ветер" со ссылкой на подписчиков.

Позже стало известно, что в Балаклаве исчез свет, хотя уличные фонари горят.

В сети предполагают, что Балаклавская ТЭС может являться объектом атаки.

Электрическая подстанция 330 кВ "Севастополь" находится на ул. Чернореченской, недалеко от Балаклавской ТЭС.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
АТЕШ обнаружил новые места расположения российской ПВО в Севастополе
ПВО
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
АТЕШ обнаружил состав ракет для ПВО армии РФ в Севастополе — фото
пво
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россияне пытаются защитить остатки суден в Севастополе подтопленными баржами — фото
судно

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?