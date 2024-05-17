Значительная часть оккупированного Россией Севастополя на территории Крыма была обесточена в результате атаки БПЛА.
Что известно о последствиях атаки БПЛА по Севастополю.
По информации Telegram-канала "Крымский ветер", обесточивание значительной части Севастополя произошло в результате падения обломков БПЛА на электроподстанцию с мощностью 330 киловатт.
По словам так называемого руководителя оккупационной администрации Севастополя Михаила Развожаева, в ночь на 17 мая российские оккупанты якобы успешно отбили массированную атаку БПЛА на город.
Развожаев заявил, что якобы российским захватчикам удалось уничтожить десятки БПЛА и пять безэкипажных катеров.
Позже псевдочиновник сообщил, что после дроновой атаки возникли проблемы в работе подстанции "Севастополь", и чтобы она снова начала нормально работать, по предварительным оценкам, нужно "около суток".
Что известно о других последствиях массированной атаки по Крыму
Отмечается, что в Севастополе слышались этой ночью звуки стрельбы и взрывы.
Пропагандистские медиа пишут о работе ПВО в этом городе и о якобы атаке дронов. И эти беспилотники российские захватчики, в частности, пытаются сбить с помощью стрелкового оружия.
Ближе к полуночи в Крыму сообщалось о звуках взрывов в Джанкойском районе. В частности, об этом пишет Telegram-канал "Крымский ветер" со ссылкой на подписчиков.
Позже стало известно, что в Балаклаве исчез свет, хотя уличные фонари горят.
В сети предполагают, что Балаклавская ТЭС может являться объектом атаки.
Электрическая подстанция 330 кВ "Севастополь" находится на ул. Чернореченской, недалеко от Балаклавской ТЭС.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-