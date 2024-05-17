У Новоросійську БПЛА вразили 2 нафтобази та 2 термінали — відео
Категорія
Події
Дата публікації

У Новоросійську БПЛА вразили 2 нафтобази та 2 термінали — відео

Пожежа
Read in English
Джерело:  online.ua

У ніч проти 17 травня Новоросійськ масово атакували дрони. Місцеві жителі нарахували не менше 33 безпілотників та 35 вибухів.

Наймасштабніша атака дронів на Новоросійськ: що відомо

Новоросійськ потрапив під масштабну атаку дронів, яка була направлена на порт та НПЗ.

Місцеві пабліки пишуть, що “це просто рій якийсь, дрони не закінчуються”.

Удари дронів були результативними, про що стало відомо ближче до ранку.

У Новоросійську БПЛА вразили щонайменше 2 нафтобази та 2 термінали, пише телеграм-канал ASTRA.

Внаслідок нічної атаки по Новоросійську постраждали «Новоросійський мазутний термінал» та термінал «Імпортхарчпром» — в останньому безпілотники потрапили двома резервуарами з паливом (обстріл цього терміналу — на першому відео).

Крім того, за даними ASTRA, в результаті атаки був приліт нафтобазою Газпрому в селищі Кирилівка та нафтобазі «Грушова балка» Транснафти. Постраждалих немає.

Новоросійськ знову атаковано дронами

В ніч проти 17 травня мешканці Новоросійську повідомили, що почули у місті понад 35 вибухів. Моменти атаки потрапили на відео.

Губернатор офіційно заявив про «безуспішну спробу атаки ЗСУ» та про збиття 10 БПЛА. "Військкори" підтвердили "прильоти".

Жителі вночі повідомляли, що порт був знеструмлений. Заступник мера заборонив мешканцям рано-вранці виходити з дому, також у місті було перекрито рух і не працював громадський транспорт.

Пізніше у Міноборони РФ заявили, що за ніч над регіоном збили 44 БПЛА. Крім Новоросійська, був атакований Туапсе — там після атаки спалахнула нафтобаза.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
У Новоросійську лунали вибухи. Росіяни заявили про збиту ракету ЗСУ
Новоросійськ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
РФ намагається захистити порт у Новоросійську після ударів ЗСУ по Севастополю — розвідка Британії
Міноборони Британії
порт
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Дрони масштабно атакували порт і нафтобазу Новоросійська — відео
Бавовна

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?