У Новоросійську БПЛА вразили 2 нафтобази та 2 термінали — відео

У ніч проти 17 травня Новоросійськ масово атакували дрони. Місцеві жителі нарахували не менше 33 безпілотників та 35 вибухів.

Наймасштабніша атака дронів на Новоросійськ: що відомо

Новоросійськ потрапив під масштабну атаку дронів, яка була направлена на порт та НПЗ.

Місцеві пабліки пишуть, що “це просто рій якийсь, дрони не закінчуються”.

Удари дронів були результативними, про що стало відомо ближче до ранку.

У Новоросійську БПЛА вразили щонайменше 2 нафтобази та 2 термінали, пише телеграм-канал ASTRA.

Внаслідок нічної атаки по Новоросійську постраждали «Новоросійський мазутний термінал» та термінал «Імпортхарчпром» — в останньому безпілотники потрапили двома резервуарами з паливом (обстріл цього терміналу — на першому відео).

Крім того, за даними ASTRA, в результаті атаки був приліт нафтобазою Газпрому в селищі Кирилівка та нафтобазі «Грушова балка» Транснафти. Постраждалих немає.

Новоросійськ знову атаковано дронами

В ніч проти 17 травня мешканці Новоросійську повідомили, що почули у місті понад 35 вибухів. Моменти атаки потрапили на відео.

Губернатор офіційно заявив про «безуспішну спробу атаки ЗСУ» та про збиття 10 БПЛА. "Військкори" підтвердили "прильоти".

Жителі вночі повідомляли, що порт був знеструмлений. Заступник мера заборонив мешканцям рано-вранці виходити з дому, також у місті було перекрито рух і не працював громадський транспорт.