В Новороссийске БПЛА поразили 2 нефтебазы и 2 терминала — видео

В ночь на 17 мая Новороссийск массово атаковали дроны. Местные жители насчитали не менее 33 беспилотников и 35 взрывов.

Самая масштабная атака дронов на Новороссийск: что известно

Новороссийск попал под масштабную атаку дронов, направленную на порт и НПЗ.

Местные паблики пишут, что "это просто рой какой-то, дроны не заканчиваются".

Удары дронов были результативными, о чем стало известно ближе к утру.

В Новороссийске БПЛА поразили по меньшей мере 2 нефтебазы и 2 терминала, пишет телеграмм-канал ASTRA.

В результате ночной атаки по Новороссийску пострадали «Новороссийский мазутный терминал» и терминал «Импортпищепром» — в последнем беспилотники попали двумя резервуарами с топливом (обстрел этого терминала — на первом видео).

Кроме того, по данным ASTRA, в результате атаки был прилет по нефтебазе Газпрома в поселке Кирилловка и нефтебазе «Грушевая балка» Транснефти. Пострадавших нет.

Новороссийск снова атакован дронами

В ночь на 17 мая жители Новороссийска сообщили, что услышали в городе более 35 взрывов. Моменты атаки попали на видео.

Губернатор официально заявил о «безуспешной попытке атаки ВСУ» и об уничтожении 10 БПЛА. "Военкоры" подтвердили "прилеты".

Жители ночью сообщали, что порт был обесточен. Заммэра запретил жителям ранним утром выходить из дома, также в городе было перекрыто движение и не работал общественный транспорт.