В Новороссийске БПЛА поразили 2 нефтебазы и 2 терминала — видео

В ночь на 17 мая Новороссийск массово атаковали дроны. Местные жители насчитали не менее 33 беспилотников и 35 взрывов.
Самая масштабная атака дронов на Новороссийск: что известно
Новороссийск попал под масштабную атаку дронов, направленную на порт и НПЗ.
Местные паблики пишут, что "это просто рой какой-то, дроны не заканчиваются".
Удары дронов были результативными, о чем стало известно ближе к утру.
В Новороссийске БПЛА поразили по меньшей мере 2 нефтебазы и 2 терминала, пишет телеграмм-канал ASTRA.
В результате ночной атаки по Новороссийску пострадали «Новороссийский мазутный терминал» и терминал «Импортпищепром» — в последнем беспилотники попали двумя резервуарами с топливом (обстрел этого терминала — на первом видео).
Кроме того, по данным ASTRA, в результате атаки был прилет по нефтебазе Газпрома в поселке Кирилловка и нефтебазе «Грушевая балка» Транснефти. Пострадавших нет.
Новороссийск снова атакован дронами
В ночь на 17 мая жители Новороссийска сообщили, что услышали в городе более 35 взрывов. Моменты атаки попали на видео.
Губернатор официально заявил о «безуспешной попытке атаки ВСУ» и об уничтожении 10 БПЛА. "Военкоры" подтвердили "прилеты".
Жители ночью сообщали, что порт был обесточен. Заммэра запретил жителям ранним утром выходить из дома, также в городе было перекрыто движение и не работал общественный транспорт.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-