Дроны ГУР и СБУ поразили военные объекты РФ в Новороссийске и Севастополе — источники

17 мая в результате совместных мероприятий ГУР и СБУ был поражен ряд военных объектов государства-агрессора в Новороссийске и временно оккупированном Севастополе. Об этом сообщают источники online в спецслужбах.

Масштабная атака дронов ГУР и СБУ 17 мая: что известно

Целью комплексной операции в ночь на 17 мая с использованием надводных и воздушных дронов стали корабли и другие плавсредства Черноморского флота России в местах их базирования, в том числе в Севастополе и Новороссийске.

В то же время в результате работы ПВО и средств РЭБ врага были поражены и другие объекты. Поделиться

По информации вражеских инфоресурсов, военную инфраструктуру агрессора 17 мая атаковало более сотни беспилотников.

Все дроны, примененные во время операции, были украинского производства, — подчеркивают источники.

Самая масштабная атака дронов на Новороссийск: что известно

Новороссийск попал под масштабную атаку дронов, направленную на порт и НПЗ.

В Новороссийске БПЛА поразили по меньшей мере 2 нефтебазы и 2 терминала, пишет телеграм-канал ASTRA.

В результате ночной атаки по Новороссийску пострадали «Новороссийский мазутный терминал» и терминал «Импортпищепром» — в последнем беспилотники попали двумя резервуарами с топливом.

Кроме того, по данным росСМИ, в результате атаки был прилет на нефтебазу Газпрома в поселке Кирилловка и нефтебазу «Грушевая балка» Транснефти.

Что известно о последствиях атаки БПЛА по Севастополю.

По информации росСМИ, обесточивание значительной части Севастополя произошло в результате падения обломков БПЛА на электроподстанцию с мощностью 330 киловатт.

По словам так называемого руководителя оккупационной администрации Севастополя Михаила Развожаева, в ночь на 17 мая российские оккупанты якобы успешно отбили массированную атаку БПЛА на город.

Развожаев заявил, что якобы российским захватчикам удалось уничтожить десятки БПЛА и пять безэкипажных катеров.