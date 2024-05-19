По информации портала "Крымский ветер", ночью 19 мая ВСУ могли уничтожить не заявленный морской тральник Черноморского флота "Ковровец", а другое судно российской оккупационной армии.

Что известно о вероятном потоплении ВСУ ракетного корабля армии РФ

Отмечается, что ночью 19 мая мощные взрывы раздавались в оккупированном Севастополе, Джанкое, Евпатории и Саках.

По информации ВМС ВСУ, был уничтожен морской тральник Черноморского флота "Ковровец".

Однако журналисты утверждают, что ракетный удар на самом деле был нанесен по ракетному кораблю "Циклон".

Что известно об обстоятельствах вероятного уничтожения ракетного корабля армии РФ

По информации аналитиков мониторинговой группы, в районе Куриной пристани, вблизи которой был нанесен ракетный удар, находилось судно длиной 70-75 метров.

Однако уже во второй половине дня судно там не было.

Длина тральщика проекта 266-м "Аквамарин" — 61 метр (тральщик "Коврик", о поражении которого заявили ВСУ), МРК "Циклон" — 67 метров. Мы предполагаем, что именно "Циклон" попал под удар. Точность измерения расстояний у спутника невысокая, отмечают аналитики. Поделиться

Другие мониторинговые каналы со ссылкой на анонимные источники также отмечают, что ночью был уничтожен малый корабль проекта 22800 Циклон в бухте Севастополя.

По предварительной информации, судно было уничтожено двумя ракетами ATACMS.

Также отмечается, что в результате ракетных ударов были ликвидированы 6 военных оккупационных войск РФ и еще 11 оккупантов получили ранения.