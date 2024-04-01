Чому Росія не використовує "Циклон" для атак — пояснення ВМС

Корабель "Циклон" є ракетоносієм, який Росія побудувала на території тимчасово окупованого Криму. Однак окупанти ще жодного разу не застосували це судно для атак. У ВМС відповіли, у чому річ.

Чому Росія не використовує "Циклон" для атак

За словами спікера Військово-морських сил Дмитра Плетенчука, росіяни добудували корабель "Циклон" ще три роки тому. Може бути одразу декілька причин, чому вони його ще використовували для атак.

Як зазначив речник, може йтися, як і про технічні проблеми, так і про неготовність екіпажу. Хоча Плетенчук додає, що обидва варіанти звучать досить дивно, оскільки корабель вже декілька років перебуває на службі.

"Циклон" уже декілька років в строю — фактично вже близько трьох років як добудований. І можна сказати, що він не пройшов всі державні випробування. Тому що стрільби (запуски ракет — ред.) туди теж входять. І станом на зараз, так, маємо такий факт, що він ракети не запускав, — заявив представник ВМС. Поширити

Загалом зі слів Плетенчука зрозуміло, що ця ситуація з "Циклоном" видається вкрай дивною, оскільки він побудований якраз-таки для запуску ракет. Однак важливо, що у нього на борту є також "Панцирь-С" — протиповітряна система, яку окупанти іноді все ж застосують.

Скільки ракет “Калібр” готує Росія для удару по Україні?

Аналітики підрахували орієнтовну кількість ракет “Калібр”, яка може бути у ворога.

В ефірі телемарафону очільник ГУР Кирило Буданов заявив, що росіяни, ймовірно, у найближчий час застосують крилаті ракети морського базування "Калибр" для ударів по Україні, бо ворог такі КР накопичував тривалий час.

Калібри накопичувалися весь цей період. Вони абсолютно готові до застосування.

Щоб знайти відповідь на це питання, можемо опертись на дані про кількість ракет в РФ станом на листопад 2023 року, яку тоді заявляв представник того ж ГУР МОУ Вадим Скібіцький.

Тоді мова йшла про те, що на листопад минулого року, за оцінками нашої розвідки, росіяни мали накопичений запас в 165 КРМБ "Калибр". Якщо ж враховувати відомі на той момент дані, то темп виробництва "Калібрів" міг коливатись від 20 до 35 одиниць на місяць.

Виходячи із цього, і також із факту, що за чотири місяці потому рашисти майже не використовувати "Калібри" для обстрілів по Україні, то мова може йти про те, що запас КР цього типу у ворога міг вирости в діапазоні від +80 одиниць до + 120 одиниць, або ж до діапазону від 245 одиниць до 285 одиниць.

Для порівняння, чисто щоб проілюструвати тенденцію — станом на той же листопад 2023 року російські загарбники мали в запасі лише 160 крилатих ракет повітряного базування типів Х-101/555/55, тобто уже тут "на старті" кількість КР повітряного базування виявилась дещо меншою, аніж кількість "Калібрів".

Крім того, варто врахувати й наступний момент — якщо опиратись на офіційні звіти Повітряних Сил, то в проміжок з 21 по 31 березня 2024 року російські загарбники відстріляли по Україні загалом 133 крилаті ракети повітряного базування Х-101/555/55.

На цьому тлі логічною виглядає оцінка, що по мірі вичерпання наявного запасу крилатих ракет повітряного базування росіяни можуть "розпакувати" запас "Калібрів". Але водночас, і на ті ж самі Х-101 рашисти й далі можуть покладатись для виконання ударів по нашій критичній інфраструктурі.