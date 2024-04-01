Почему Россия не использует "Циклон" для атак — объяснение ВМС

Корабль "Циклон" - ракетоноситель, который Россия построила на территории временно оккупированного Крыма. Однако оккупанты еще ни разу не применили это судно для атак. В ВМС ответили, в чем дело.

Почему Россия не использует "Циклон" для атак

По словам спикера Военно-морских сил Дмитрия Плетенчука, россияне достроили корабль "Циклон" еще три года назад. Может быть, сразу несколько причин, почему они его еще использовали для атак.

Как отметил спикер, речь может идти, как и о технических проблемах, так и о неготовности экипажа. Хотя Плетенчук добавляет, что оба варианта звучат довольно странно, поскольку корабль уже несколько лет находится на службе.

"Циклон" уже несколько лет в строю — фактически уже около трех лет как достроенный. И можно сказать, что он не прошел все государственные испытания. Потому что стрельбы (запуски ракет — 24 Канал) туда тоже входят. И по состоянию на данный момент, да, есть такой факт, что он ракеты не запускал, — заявил представитель ВМС. Поделиться

В общем, со слов Плетенчука понятно, что эта ситуация с "Циклоном" кажется крайне странной, поскольку он построен как раз для запуска ракет. Однако важно, что у него на борту есть также "Панцирь-С" — противовоздушная система, которую оккупанты иногда все же применят.

Сколько ракет "Калибр" готовит Россия для удара по Украине?

Аналитики подсчитали ориентировочное количество ракет "Калибр", которое может быть у врага.

В эфире телемарафона глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что россияне, вероятно, в ближайшее время применят крылатые ракеты морского базирования "Калибр" для ударов по Украине, потому что враг такие КР накапливал длительное время.

Калибры скапливались весь этот период. Они полностью готовы к применению.

Чтобы найти ответ на этот вопрос, мы можем опереться на данные о количестве ракет в РФ по состоянию на ноябрь 2023 года, которую тогда заявлял представитель того же ГУР МОУ Вадим Скибицкий.

Тогда речь шла о том, что в ноябре прошлого года, по оценкам нашей разведки, россияне имели накопленный запас в 165 КРМБ "Калибр". Если учитывать известные на тот момент данные, то темп производства "Калибров" мог колебаться от 20 до 35 единиц в месяц.

Исходя из этого, и также из факта, что через четыре месяца спустя рашисты почти не использовать "Калибры" для обстрелов по Украине, речь может идти о том, что запас КР этого типа у врага мог вырасти в диапазоне от +80 единиц до + 120 единиц, или же в диапазон от 245 единиц до 285 единиц.

Для сравнения, чисто чтобы проиллюстрировать тенденцию — по состоянию на тот же ноябрь 2023 года российские захватчики имели в запасе лишь 160 крылатых ракет воздушного базирования типов Х-101/555/55, то есть уже здесь "на старте" количество КР воздушного базирования оказалось несколько меньше. чем количество "Калибров".

Кроме того, следует учесть и следующий момент — если опираться на официальные отчеты Воздушных Сил, то в промежуток с 21 по 31 марта 2024 года российские захватчики отстреляли по Украине всего 133 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/555/55.

На этом фоне логична выглядит оценка, что по мере исчерпания имеющегося запаса крылатых ракет воздушного базирования россияне могут "распаковать" запас "Калибров". Но в то же время, и на те же Х-101 рашисты и дальше могут полагаться для выполнения ударов по нашей критической инфраструктуре.