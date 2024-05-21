ЗСУ уразили російський корабель "Циклон" ще на стадії випробувань — Плетенчук

Уражений Збройними силами України 19 травня ракетний корабель "Циклон" Чорноморського флоту РФ не встиг навіть завершити державні випробування.
Ракетний корабель “Циклон” не встиг випустити жодної ракети по Україні
“Циклон” був уражений дуже вчасно.
Про це повідомив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.
Він також додав, що решта кораблів проєкту 22800 також були виведені з ладу або залишили акваторію Чорного моря.
Це був також "Аскольд", якому фактично навіть спробувати не дали, його знищили Повітряні сили. Ще два такі кораблі — "Амур" і "Туча" — перебували в акваторії та були змушені залишити її, через Ростов пішли кудись на Каспій проводити випробування. І ще один такий корабель зараз у Таганрозі на заводі добудовується. Тому в принципі вся ця серія, фактично, закінчилася, не розпочавшись.
За його словами, у Росії залишається близько 10 надводних ракетоносіїв в акваторії Чорного моря.
Ураження ЗСУ корабля "Циклон"
У ніч на 19 травня українські військові знищили російський морський тральщик "Ковровец".
Пізніше у Військово-морських силах ЗСУ повідомили, що Чорноморський флот РФ міг також втратити малий ракетний корабель "Циклон", який є останнім носієм крилатих ракет у Криму.
Сьогодні Генштаб ЗСУ підтвердив, що українські військові в ніч на 19 травня уразили російський ракетний корабель "Циклон". Він перебував в окупованому Севастополі.
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