ЗСУ уразили російський корабель "Циклон" ще на стадії випробувань — Плетенчук

Ракетний корабель “Циклон” не встиг випустити жодної ракети по Україні

“Циклон” був уражений дуже вчасно.

Про це повідомив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

Планували п'ять таких одиниць ввести до складу Чорноморського флоту РФ, і фактично "Циклон" був перший із п'яти. Цей проєкт не є чимось новим, але сам корабель був новий. І так, він фактично не встиг навіть пройти державні випробування, тому що жодної ракети крилатої він так і не запустив. Дмитро Плетенчук Начальник ЦСК Сил оборони Півдня

Він також додав, що решта кораблів проєкту 22800 також були виведені з ладу або залишили акваторію Чорного моря.

Це був також "Аскольд", якому фактично навіть спробувати не дали, його знищили Повітряні сили. Ще два такі кораблі — "Амур" і "Туча" — перебували в акваторії та були змушені залишити її, через Ростов пішли кудись на Каспій проводити випробування. І ще один такий корабель зараз у Таганрозі на заводі добудовується. Тому в принципі вся ця серія, фактично, закінчилася, не розпочавшись.

За його словами, у Росії залишається близько 10 надводних ракетоносіїв в акваторії Чорного моря.

Ця кількість може змінюватися, залежно від того, в якому вони стані — деякі можуть перебувати на обслуговуванні. Але загалом вважаємо, що 10 ракетоносіїв ворог може мати в акваторії Чорного моря, або менше. Якщо брати загальну чисельність, то трохи більше ніж 50 (одночасно запущених ракет "Калібр" — ред.), але насправді це мало ймовірно, і насправді такої практики застосування ніколи не було. Поширити

Ураження ЗСУ корабля "Циклон"

У ніч на 19 травня українські військові знищили російський морський тральщик "Ковровец".

Пізніше у Військово-морських силах ЗСУ повідомили, що Чорноморський флот РФ міг також втратити малий ракетний корабель "Циклон", який є останнім носієм крилатих ракет у Криму.

Сьогодні Генштаб ЗСУ підтвердив, що українські військові в ніч на 19 травня уразили російський ракетний корабель "Циклон". Він перебував в окупованому Севастополі.