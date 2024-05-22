За інформацією Генштабу, протягом 21 травня українські військові знищили 1300 російських військових, 41 артилерійську систему та 6 танків.

Що відомо про втрати армії РФ протягом доби

Зазначається, що поточні та загальні втрати армії РФ склали:

особового складу — близько 496370 (+1300) осіб,

танків — 7611 (+6) од,

бойових броньованих машин — 14721 (+22) од,

артилерійських систем — 12820 (+41) од,

РСЗВ / MLRS — 1077 (+0) од,

засобів ППО — 812 (+1) од,

літаків — 354 (+0) од,

гелікоптерів — 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 10346 (+56),

крилатих ракет — 2208 (+1),

кораблів /катерів — 27 (+0) од,

підводних човнів — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 17442 (+59) од,

спеціальної техніки — 2090 (+5)

Оперативна інформація щодо ситуації на фронті

Станом на вечір 21 травня ситуація на фронті залишається напруженою. Між ЗСУ та окупаційними військами відбулося 94 бойові зіткнення.

Противник завдав по території України три ракетні удари, 35 авіаударів та 367 ударів дронами-камікадзе. Здійснив майже 2800 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах із використанням різних типів озброєння.

На Харківському напрямку російські загарбники 10 разів намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій.

Українські воїни відбили шість спроб противника просунутися в напрямку населеного пункту Липці, а також штурм у напрямку Плетенівка — Вовчанськ.

Напруженою залишається ситуація в районі Стариці, де відбито одну атаку з напрямку Нової Таволжанки (РФ).

На Куп’янському напрямку кількість атак ворога зросла до 12. Тривають бойові зіткнення в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка та Новоєгорівка. Ситуація контрольована, проводяться заходи щодо стабілізації обстановки.

На Лиманському напрямку втрат позицій не допущено. Спроба противника просунутися в районі населеного пункту Терни була придушена.

На Сіверському напрямку наші захисники відбили 10 штурмових дій ворога в районах Білогорівки, Виїмки та Роздолівки. Ще один бій поблизу Білогорівки триває. Агресор успіху не має.

На Краматорському напрямку загалом було відбито 10 атак. Рсійські окупанти п’ять разів безуспішно намагалися вклинитися в оборонні рубежі наших військ у районі Кліщіївки, тричі — біля Андріївки, а також у районах Нового й Іванівського.

На цьому напрямку втрати противника наразі становлять 135 осіб та 50 одиниць техніки. Зокрема знищено танк, два БТРи та пошкоджено станцію РЕБ «Бурелом».

Покровський напрямок залишається найгарячішим на всій лінії бойового зіткнення.

Від початку доби кількість ворожих штурмів зросла до 37. Противник 15 разів намагався просунутись від Очеретиного в напрямках Новоолександрівки, Калинового, Прогресу, Євгенівки, тривають важкі бої.

Російські загарбники не полишають спроб прорвати нашу оборону в районі Новоселівки Першої, Сєвєрного та Нетайлового. На окремих ділянках ситуація вимагає від наших військ проведення маневру.

Силами оборони вживаються заходи для відсічі ворогу та стабілізації обстановки.