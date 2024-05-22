ЗСУ тримають оборону в Білогоровці попри постійні атаки армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ тримають оборону в Білогоровці попри постійні атаки армії РФ

Військові ЗСУ
Джерело:  Радіо Свобода

За інформацією керівника Луганської ОВА Артема Лисогора, українські військові тримають позиції у Білогорівці попри брехливі заяви міноборони РФ про нібито захоплення населеного пункту. 

Що відомо про ситуацію в районі Білогорівки

Зараз в Білогорівці йде загострення, але ситуація контрольована нашими ЗСУ. Дійсно ворог декілька разів до цього намагався атакувати Тернівський напрямок колонами й "м’ясними штурмами" за підтримки важкої артилерії. І вже третій день намагається штурмувати Білогорівку, — зазначає Лисогор.

Він підкреслив, що українські військові завдають ударів по російським окупантам і виконують поставлені бойові завдання.

Глава Луганської ОВА також додав, що складна ситуація зберігається у Кремінському лісництві та поблизу Тернів і Невського.

Що відомо про ситуацію на інших ділянках фронту

За інформацією Генштабу ЗСУ, від початку доби українські військові вже 65 разів вступали у бій із підрозділами окупаційної армії РФ.

Майже половина всіх боєзіткнень, як зазначають у Генштабі, відбулась в районах Куп’янська та Покровська на Харківщині та Донеччині.

Зокрема, на Харківщині російські окупанти намагаються просунутись у бік населеного пункту Липці.

Зазначається, що українським військовим вдалось відбити 4 з 6 ворожих атак. Наразі бойові дії у цьому районі продовжуються.

Окрім того, окупанти скинули три керовані авіабомби у районі Вовчанська.

В районі Куп’янська ворог 17 разів безуспішно атакував позиції ЗСУ.

Українські військові відбили ворожі атаки в районах Синьківки, Берестового, Невського, Макіївки, Стельмахівки та Сергіївки.

Підкреслюється, що бойові дії продовжуються на трьох напрямках.

Відбито 5 безуспішних спроб наступу окупантів армії РФ в районах Невського і Торського у напрямку Лимана.

Наразі українські військові відбили одну ворожу атаку та продовжують відбивати ще дві в районі Сіверська.

В районі Покровська продовжуються 12 боєзіткнень з 15.

Найгарячіше — у районі Новоолександрівки.

В районі Курахового ворог 9 разів атакував поблизу Красногорівки, Новомихайлівки, Парасковіївки та Костянтинівки.

Підкреслюється, що на решті напрямків суттєвих змін не відбулось.

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