За інформацією керівника Луганської ОВА Артема Лисогора, українські військові тримають позиції у Білогорівці попри брехливі заяви міноборони РФ про нібито захоплення населеного пункту.
Що відомо про ситуацію в районі Білогорівки
Він підкреслив, що українські військові завдають ударів по російським окупантам і виконують поставлені бойові завдання.
Глава Луганської ОВА також додав, що складна ситуація зберігається у Кремінському лісництві та поблизу Тернів і Невського.
Що відомо про ситуацію на інших ділянках фронту
За інформацією Генштабу ЗСУ, від початку доби українські військові вже 65 разів вступали у бій із підрозділами окупаційної армії РФ.
Майже половина всіх боєзіткнень, як зазначають у Генштабі, відбулась в районах Куп’янська та Покровська на Харківщині та Донеччині.
Зокрема, на Харківщині російські окупанти намагаються просунутись у бік населеного пункту Липці.
Зазначається, що українським військовим вдалось відбити 4 з 6 ворожих атак. Наразі бойові дії у цьому районі продовжуються.
Окрім того, окупанти скинули три керовані авіабомби у районі Вовчанська.
В районі Куп’янська ворог 17 разів безуспішно атакував позиції ЗСУ.
Українські військові відбили ворожі атаки в районах Синьківки, Берестового, Невського, Макіївки, Стельмахівки та Сергіївки.
Підкреслюється, що бойові дії продовжуються на трьох напрямках.
Відбито 5 безуспішних спроб наступу окупантів армії РФ в районах Невського і Торського у напрямку Лимана.
Наразі українські військові відбили одну ворожу атаку та продовжують відбивати ще дві в районі Сіверська.
В районі Покровська продовжуються 12 боєзіткнень з 15.
Найгарячіше — у районі Новоолександрівки.
В районі Курахового ворог 9 разів атакував поблизу Красногорівки, Новомихайлівки, Парасковіївки та Костянтинівки.
Підкреслюється, що на решті напрямків суттєвих змін не відбулось.
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