ВСУ эффектно отразили атаку армии РФ в Часовом Яру — видео
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Украина
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ВСУ эффектно отразили атаку армии РФ в Часовом Яру — видео

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Бойцы ВСУ показали очередное отражение вражеской атаки. Кадры зафиксированы во Временном Яру Донецкой области.

Как ВСУ отразили атаку армии РФ во Временном Яру

Ночью 22 мая российские оккупанты атаковали город Часов Яр Донецкой области. Противник использовал необычную тактику, пытаясь прорваться на броне с минным тралом.

Однако бойцы ударной группы "Черный лебедь" 225 штурмового батальона артиллерией накрыли БМП, поразили танк, а его экипаж добили сбросами с дронов.

Россияне не могут взять Часов Яр

Такими новостями поделился спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин.

По его словам, сначала солдаты РФ активизировались на направлении Временного Яра, однако мощная украинская артиллерия и все подразделения ВСУ заставили их бежать.

Уже сейчас Россия запланировала отвести подразделения 98 воздушно-десантной дивизии в направлении восточнее Временного Яра.

Назар Волошин обращает внимание на то, что главная причина такого решения — безумные потери врага во время активных штурмовых действий.

Что важно понимать, российские захватчики активно атакуют не только Часов Яр, но и окрестности Ивановского и Богдановки.

В течение 21 мая на этом участке фронта зафиксировано 1270 минометных и артобстрелов, сравнивая с предыдущими сутками, увеличилось — 1200 минувших суток. Более того, указано, что только на Часов Яр был зафиксирован 301 обстрел.

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