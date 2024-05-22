ВСУ эффектно отразили атаку армии РФ в Часовом Яру — видео

Как ВСУ отразили атаку армии РФ во Временном Яру

Ночью 22 мая российские оккупанты атаковали город Часов Яр Донецкой области. Противник использовал необычную тактику, пытаясь прорваться на броне с минным тралом.

Однако бойцы ударной группы "Черный лебедь" 225 штурмового батальона артиллерией накрыли БМП, поразили танк, а его экипаж добили сбросами с дронов.

Россияне не могут взять Часов Яр

Такими новостями поделился спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин.

По его словам, сначала солдаты РФ активизировались на направлении Временного Яра, однако мощная украинская артиллерия и все подразделения ВСУ заставили их бежать.

Уже сейчас Россия запланировала отвести подразделения 98 воздушно-десантной дивизии в направлении восточнее Временного Яра.

Назар Волошин обращает внимание на то, что главная причина такого решения — безумные потери врага во время активных штурмовых действий.

Что важно понимать, российские захватчики активно атакуют не только Часов Яр, но и окрестности Ивановского и Богдановки.