ЗСУ ефектно відбили атаку армії РФ у Часовому Яру — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ ефектно відбили атаку армії РФ у Часовому Яру — відео

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Бійці ЗСУ показали чергове відбиття ворожої атаки. Кадри зафіксовані у Часовому Яру на Донеччині.

Як ЗСУ відбили атаку армії РФ у Часовому Яру

Вночі 22 травня російські окупанти атакували місто Часів Яр Донецької області. Противник використав незвичну тактику, намагаючись прорватись на броні з мінним тралом.

Однак бійці ударної групи "Чорний лебідь" 225-го штурмового батальйону артилерією накрили БМП, уразили танк, а його екіпаж добили скидами з дронів.

Росіяни не можуть взяти Часів Яр

Такими новинами поділився речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

За його словами, спочатку солдати РФ активізувалися на напрямку Часового Яру, однак потужна українська артилерія та всіх підрозділи ЗСУ змусила їх тікати.

Уже зараз Росія запланувала відвести підрозділи 98 повітряно-десантної дивізії в напрямку східніше Часового Яру.

Назар Волошин звертає увагу на те, що головна причина такого рішення — шалені втрати ворога під час активних штурмових дій.

Що важливо розуміти, російські загарбники активно атакують не лише Часів Яр, а й околиці Іванівського та Богданівки.

Протягом 21 травня на цій ділянці фронту зафіксовано 1270 мінометних та артобстрілів, порівнюючи з попередньою добою, збільшилося — 1200 минулої доби. Ба більше, вказано, що лише на Часів Яр було зафіксовано 301 обстріл.

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