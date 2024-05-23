ЗСУ знищили понад 1300 солдатів РФ, 11 танків та 40 артсистем

На Покровському напрямку кількість атак зросла до 25. Зокрема, ворог штурмовими групами та технікою намагається вклинитися в наші бойові порядки. Ситуація залишається напруженою — ще триває девʼять бойових зіткнень За наявною інформацією українські воїни знищили російський штурмовик Су-25, — йдеться у повідомленні Генштабу.