ЗСУ знищили понад 1300 солдатів РФ, 11 танків та 40 артсистем
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ знищили понад 1300 солдатів РФ, 11 танків та 40 артсистем

Генштаб ЗСУ
зсу

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 497 700 військових.

Що відомо про втрати армії РФ 

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1330 російських загарбників, а з техніки знищено:

  • танків — 7622 (+11) од;

  • бойових броньованих машин — 14748 (+27) од.;

  • артилерійських систем — 12860 (+40) од.;

  • РСЗВ — 1077 од;

  • засоби ППО — 813 (+1) од.;

  • літаків — 355 (+1) од.;

  • гелікоптерів — 326 од.;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 10391 (+45) од.;

  • крилатих ракет — 2209 (+1) од.;

  • кораблів/катерів — 27 од.;

  • підводних човнів — 1 од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 17513 (+71) од.;

  • спеціальної техніки — 2094 (+4) од.

Фото — facebook.com/GeneralStaff

ЗСУ збили штурмовик Су-25 РФ в районі Покровська

22 травня за інформацією Генштабу, українські військові збили штурмовик Су-25 окупаційної армії РФ в районі Покровська на Донеччині. 

На Покровському напрямку кількість атак зросла до 25. Зокрема, ворог штурмовими групами та технікою намагається вклинитися в наші бойові порядки. Ситуація залишається напруженою — ще триває девʼять бойових зіткнень За наявною інформацією українські воїни знищили російський штурмовик Су-25, — йдеться у повідомленні Генштабу.

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