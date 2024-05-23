ЗСУ знищили понад 1300 солдатів РФ, 11 танків та 40 артсистем

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 497 700 військових.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1330 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 7622 (+11) од;
бойових броньованих машин — 14748 (+27) од.;
артилерійських систем — 12860 (+40) од.;
РСЗВ — 1077 од;
засоби ППО — 813 (+1) од.;
літаків — 355 (+1) од.;
гелікоптерів — 326 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 10391 (+45) од.;
крилатих ракет — 2209 (+1) од.;
кораблів/катерів — 27 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 17513 (+71) од.;
спеціальної техніки — 2094 (+4) од.
ЗСУ збили штурмовик Су-25 РФ в районі Покровська
22 травня за інформацією Генштабу, українські військові збили штурмовик Су-25 окупаційної армії РФ в районі Покровська на Донеччині.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-